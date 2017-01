Etter en skuffende prestasjon i Norgescupen lørdag, gikk Petter Northug (31) inn til andreplass i Uglarennet søndag. Så stakk han rett til skogs for andre dag på rad.

Northug spente nemlig på seg skiene etter målgang, og gikk i retning sitt eget hjem på Byåsen – som ligger noen minutter unna arenaen – etter rennet i Trondheim søndag.

Les også: Northug stakk til skogs: – Han ble pissa på

– Et godt tegn



Manager Are Sørum Langås gjorde et forsøk på at pressen skulle få sitt, men en fokusert Northug svarte ikke på noen spørsmål på tur bort fra arenaen.



Ifølge manager Are Sørum Langås er ikke det en bevisst strategi.

– Petter er i bobla si nå, og det er kun én ting som står i hodet hans: Å bli i form til VM. Jeg tror det er et godt tegn. Det ser bra ut, sier Langås til Trønder-Avisa, om hvorfor skistjernen igjen droppet å snakke med noen pressefolk etter rennet var over.

Les også: Northug risikerer å bli vraket til hele Falun-helgen

Dro til skogs lørdag



Lørdag gjorde Northug nemlig det samme. Etter å ha blitt nummer 26 i Norgescup-rennet over 15 kilometer på Sjusjøen, stakk han også rett til skogs og reiste omtrent umiddelbart videre til Gardermoen.

Der satte han seg på flyet som skulle ta ham videre til Trondheim. Etter en natts søvn konkurrerte han i det ikke altfor prestisjetunge Uglarennet i dag.

Gikk rolig



Kun seks seniorløpere stilte til start i herreklassen, blant de var kometen Johannes Høsflot Klæbo.

Ifølge live-resultatene hadde stjerneskuddet Klæbo god kontroll på Northug fra første passering ved tre kilometer. Unggutten hadde opparbeidet seg et forsprang på 15 sekunder, en differanse han holdt fast på helt til mål. Northug ble altså nummer to i det 15 kilometer lange rennet.

– Vi gikk relativt rolig i store deler, men la inn flere hurtighetsdrag. Det er fint å få en sånn økt, sier Klæbo til Trønder-Avisa.



VG+: Stort intervju med Northug-brødrene

PS: Emil Iversen skulle også gått Uglarennet, men ifølge resultatlistene gikk ikke nordtrønderen i dag.