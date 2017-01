SJUSJØEN (VG) Petter Northug jr. (31) gikk inn til en 26. plass, godt over minutt bak vinneren, i Norgescupen i dag. Hvordan formen og følelsen var en måned før Lahti-VM fikk ingen vite. Skistjernen stakk nemlig uten å si ett ord.

Han rakk en kjapp visitt innom Skiforbundets egen TV-kanal som for anledningen viste løpet i dag. Northug fortalte at han gikk med håndbrekket på, men fikk en fin gjennomkjøring. Deretter gikk han pent forbi alle medier i den oppsatte «pressesonen» på langrennsstadion på Sjusjøen uten å si ett ord.

– Petter føler at han er tilstede på et mindre renn i hans målestokk i dag, og da tenker han at dette handler om trening. Da fokuserer han på å komme seg bort og starte restitusjonen, forklarer Northugs personlige trener, Stig Rune Kveen til VG.

Reiste rett til Trondheim



Etter å ha passert pressesonen tok Northug tok på seg skiene igjen og forsvant til skogs. Ventetiden for pressen utenfor smøreteltet ble også lang, men etter godt over en time kunne pappa John Northug opplyse at sønnen allerede hadde reist med kurs mot Gardermoen.

Der tar han flyet til Trondheim for å gå Uglarennet i Trøndelag.

– Jeg håper å ha en litt bedre følelse i morgen. Da er det noen gode trøndere på start, så jeg regner med å ha god matching der også, sier Northug til skiforbundets kanal.

«Pissa på»



Det var Mathias Rundgreen som imponerte og stod igjen som vinner av dagens 15 kilometer fristil på Sjusjøen. Han gikk inn til 1. plass med beste tid på 36.07.01.

Northug, med startnummer 266 endte på 26. plass, ett minutt og 22 sekunder bak Rundgreen. Martin Løwstrøm Nyenget ble nummer to, mens Vegard Bjerkrheim Nilsen tok tredjeplassen.

Trener Stig Rune Kveen mener oppladningen må ta sin del av skylden for at Northug ikke nådde helt opp i dag. Northug kommer rett fra høyden i Sveits.

– Jeg visste at han kom til å være sliten. Det er normalt når vi lander på Gardemoen klokken 22.00 fredag kveld. Likevel er han er rå nok til å stille opp i dag og bli pissa på, sier Kveen.

Du vil gå så langt som å si at han blir pissa på?

– Ja, så ærlige må vi være i dag, sier Kveen.

Tror ikke han var rystet



Petter Northug har ikke gått et internasjonalt skirenn siden i Lillehammer i starten på desember. Der endte det med en niende og 51.-plass før han stod av den siste konkurransen under mini-touren på hjemmebane. Siden den gangen har han trent svært lite, eller særdeles rolig, på grunn av en treningssmell.

I dag, 50 dager etter sist konkurranse, gjorde han altså comeback. Pappa John Northug var en av de få som fikk noen ord med 31-åringen før han reiste videre.

– Jeg tror ikke han var rystet over dette, men det var den første økten etter høyden så han var litt seig. Men det er nye muligheter igjen i morgen, sier han til VG.

– Han fortalte at det var en bra gjennomkjøring. Det var liksom ikke så mye å gå med. Men han følte ikke det var noe feil med kroppen. Den fungerte bra, sier han.