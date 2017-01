SJUSJØEN (VG): De fleste hadde Petter Northug jr. som storfavoritt i Norgescupen, men det ble ikke barneskirenn i dag.

Rett etter målgang gikk Petter Northug til skogs, og forsvant fra pressen. Han snakket bare på arrangørens TV-sending.

– Det er med håndbrekket på fra dag én. Det var en fin gjennomkjøring i en fin løype, sier Northug til Skiforbundets TV-kanal.

Nå tar Northug turen til Trøndelag og søndagens Uglarenn. Der håper han på ytterligere fremgang.

– Jeg håper å ha en litt bedre følelse i morgen. Da er det noen gode trøndere på start, så jeg regner med å ha god matching der også, sier Northug.

Det er brutalt å gå skirenn dagen etter retur fra høydeopphold. Northugs trener Stig Rune Kveen er ikke overrasket over at Northug havner langt bak i dag.

– Jeg visste at han kom til å være sliten i dag, det er normalt når vi lander på Gardemoen klokken 22 fredag kveld. Likevel er han er rå nok til å stille opp i dag og bli pissa på, sier Kveen.

Du vil gå så langt som å si at han blir pissa på?

– Ja, så ærlige må vi være i dag, sier Kveen.

At Northug ikke møter pressen etter målgang, er det en naturlig forklaring bak, sier treneren.

– Petter føler at han er tilstede på et mindre renn i hans målestokk i dag, og da tenker han at dette handler om trening. Da fokuserer han på å komme seg bort og starte restitusjonen, sier Kveen.

Langt bak teten



Alles øyne var nemlig rettet mot Petter Northug junior da han skulle gjøre comeback i Sjusjøen lørdag ettermiddag. VG observerte en Northug ved godt mot cirka en halvtime før start, og koste seg med litt potetgull som en liten «snack».

Mathias Rundgreen gikk inn til 1. plass med beste tid på 36.07.01. Northug, med startnummer 266 endte på 26. plass, 1.22.09 bak trønderkollegaen. Rundgreen var aldri truet og vant med 14,2 sekunder ned til Martin Nyenget.

Petter Northug har ikke gått skirenn siden i Lillehammer i starten på desember. Der endte det med 9.- og 51.-plass i verdenscupen før han sto av foran den siste av tre etapper i minitouren.