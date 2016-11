Northug sjanseløs på Beitostølen: Nr. 74!

BEITOSTØLEN (VG) Petter Northug var ikke i nærheten i sesongstarten. Og ble nummer 74. Didrik Tønseth vant 15 km klassisk på blanke ski.

Northug startet svært forsiktig. Etter 2,2 km var han allerede 16,8 sekunder bak ledende Sondre Turvoll Fossli i snøværet. Han hang på Tord Asle Gjerdalen og økte farten litt etter hvert. Etter 6,0 km lå han på 11. plass.

Kvinnerennet: Suveren Østberg fikk SMS-råd fra Johaug

Men da Gjerdalen staket fra droppet en Northug, med festesmurning under skiene, nedover resultatlisten. I mål endte han nesten tre minutter bak vinneren Tønseth. Martin Johnsrud Sundby sto over rennet på grunn av sykdom.

– Resultatet lyver ikke, sier Northug. Han angrer ikke at han gikk med smurning.

– Jeg tror jeg har god kontroll. Selv om det ikke ser slik ut på lista her i dag, sier Northug til NRK.

– Det er godt å komme i gang og gleder oss til neste helg, sier han foran verdenscupstarten i finske Ruka.

Marit Bjørgen: Frykter streng Johaug-straff

Langløperen Gjerdalen endte til slutt nummer to med kollega Morten Eide Pedersen på 3. plass. Begge slått av landslagets Didrik Tønseth. Han bestemte seg rett før start for å stake hele veien.

– Vi byttet et minutt før start. Det funket bra tydeligvis, sier Tønseth til NRK. Han er ekspert i diagonal, men trønderen fikk vist at han gjort fremskritt i staking. Bestemann med festesmurning ble rekruttlandslagets Simen Hegstad Krüger på 7. plass.

Karstein Johaug gikk en god sesongstart og endte på 36. plass. Han har ladet opp sammen sin utestengte søster Therese Johaug på Sjusjøen de siste 10 dagene.

Slik var rennet: VG Live

– Veldig godt for henne å komme seg vekk og slappe av litt, sier Karstein Johaug til NRK. Broren står henne nær og sier at han har en «veldig følelse» for Therese Johaug.

– Hun er den beste søsteren du kan ha, sier han.

15 km klassisk, Beitostølen:

1. Didrik Tønseth 37.31,6

2. Tord Asle Gjerdalen 37.47,6

3. Morten Eide Pedersen 37.56,4

4. Sjur Røthe 38.05,3

5. Andrew Musgrave 38.11,9

...........

74. Petter Northug 41.27,9