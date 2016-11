Northug oppgitt over nye regler: – Komisk

BEITOSTØLEN (VG) Petter Northug (30) blir engasjert når han forteller hvordan man skal bevare klassiskstilen i langrenn. Han mener Det internasjonale skiforbundets (FIS) har staket ut feil kurs.

Den store «snakkisen» under årets sesongåpning på Beitostølen er nemlig at løperne ble nødt til å måle seg selv og stavene sine før løpene. Stavene skal nemlig ikke være lengre enn 83 prosent av kroppshøyden. Det er inkludert skisko.

– Komisk, slår Northug fast.

Selv er han opptatt av å beholde klassisk som stilart. Han mener bare tiltakene fra FIS' side har vært meningsløse.

– Jeg ser ikke noe poeng i det. Folk må få stake på hvor lange staver de ønsker, sier mannen som tok det aller meste av oppmerksomheten til både publikum og pressefolk under fredagens 15 kilometer klassisk.

Smugskøyter



Problemet med at renn utvikler seg til rene stakekonkurranser er at utøverne tyr til såkalt «smugskøyting», for eksempel i svinger og i sporbytter. I Norge skal man også teste ut stakefrie soner i renn. Kanskje er det håp for klassisk stil og diagonalgang-teknikken likevel?

Det var ingen stakefrie soner på Beitostølen fredag. Men fasiten er ikke spesielt lystig for dem som håpet at kortere staver ville hjelpe mot de som kun velger å stake et helt renn.

Hele seierspallen bestod av løpere som gikk på «blanke ski». De staket hele den fem kilometer lange sløyfa tre ganger uten problemer. Northug sier han under testene kjente at det var raskere å stake, men ville ha en økt med feste underveis.

Northug mener han har fasiten



Northug mener imidlertid han har fasiten på «klassisk-utfordringene» i internasjonal langrenn.

– Det viktigste er at vi må legge renn til løyper som Holmenkollen og Falun. Hvis du har 15 eller ti kilometer klassisk i sånne løyper kan du ta vare på fire-fem rennklassikere der det er umulig å gå staking. Eller den som gjør det, vinner ikke, sier Northug.

Han poengterer igjen at de stedene som har slike traseer – med bakker hvor det vil være blytungt å stake – bør få disse rennene.

NRK-Bjørn spår klassiskstilens død



Landslagssjef Vidar Løfshus mener FIS’ nye regler er kommet for å bli. Han tror det blir ytterligere skjerping i årene som kommer.

– Stavene kommer til å bli enda kortere i fremtiden. Så har du de stakefrie sonene. De kommer nok sigende og tilpasser seg sakte, men sikkert, sier Løfshus.

EKSPERT: Torgeir Bjørn kommenterer langrenn for NRK også i vinter. Her er han avbildet en vinterdag i 2011. Foto: Geir Olsen , VG

Han tror ikke alle målingene av staver og utøvere som foregikk før start i dag blir praksis i kommende verdenscuprenn. I internasjonale konkurranser vil FIS bare ta stikkprøver, sier Løfshus.

Torgeir Bjørn er langt mer dyster i sin spådom rundt klassiskstilen i fremtiden. NRK-eksperten mener langrenn vil ende med bare én stil på sikt: Nemlig skøyting. Han tror det er umulig å få bukt med smugskøytingen i klassisk stil når så mange løpere velger å gå uten smurning. Stakingen i seg selv er jo ikke noe problem, påpeker Bjørn.

Han mener det er enklere å bare ha én stilart, sier han og begrunner hvorfor.

– Jeg ønsker at man lykkes med å bevare klassisk. Men skal man hindre jukseskøytingen må man ha et stort kontrollapparat underveis. Det er en utfordring under løp. Man vil jo trenge folk også på barne- og ungdomsrenn, sier Bjørn til VG.