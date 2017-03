Petter Northug (31) sier han og Vidar Løfshus er gode venner. Skiforbundet sier at det ikke er noe nytt i saken.

Skistjernen forteller til NRK at han og Vidar Løfshus har kommunisert sammen etter det siste døgnets storm.

– Ja, jeg har snakket med Vidar, vi er gode venner og vi har hatt dialog. Vi er alltid enige om at vi skal være uenig om en del ting også. Vi respekterer hverandre for at vi har litt forskjellige meninger om ting og tang, sier Northug til NRK.

– Ikke noe nytt å melde

VG har vært i kontakt med Løfshus fredag kveld. Han henviser til Skiforbundets informasjonssjef, Espen Graff, som sier at det har vært en kort SMS-utveksling mellom partene fredag:

– Utover det er det ikke noe nytt å melde fra vår side, sier Graff til VG.

VG har vært i dialog med Northugs manager, Are Sørum Langås, men han ønsker ikke å kommentere saken.

Det slo ned som en bombe torsdag da Northug, i et intervju med Dagbladet, sa at Løfshus burde gi seg som landslagssjef.

– Han har tråkket opp sin egen grav denne sesongen. Jeg trenger derfor ikke å si så mye, egentlig. Jeg tror fort at han kan forsvinne fra den stillingen han har nå, sa Northug.

– Internt på et rom



I fredagens intervju med NRK har pipen tydeligvis fått en annen lyd:

– Dette dreier seg om en sak meg og Vidar har vært uenige om. Utenom det har jeg ikke noe annet å være irritert eller sur for. Det har vært et par saker vi har diskutert og det har vi tatt opp, sa Northug, som fikk spørsmål om hvorfor han har ført denne saken gjennom mediene og ikke internt i Skiforbundet:

– Nå var dette et spørsmål jeg egentlig har svart på tidligere, som nå blusset opp igjen. Det får være min mening i saken. Vidar og jeg har tatt opp dette internt på et rom med bare oss to sammen, svarte Northug, som ifølge NRK er i Bodø for å delta på Kobberrennet.

– De har ikke møttes fredag, men kommunisert på SMS, supplerer Graff.

