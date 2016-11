Northug fnyser av skitopps oppfordring om mer ydmykhet

BEITOSTØLEN (VG) Petter Northug (30) var sjanseløs i sesongstarten og ble nummer 74. Etter løpet ba han landslagskoordinator Ulf Morten Aune om å legge fra seg drømmen om mer norsk ydmykhet denne vinteren.

Han gikk rolig inn til en 74. plass under dagens 15 kilometer klassisk på Beitostølen. Underveis i sitt eget løp fikk han til og med uventet drahjelp av stadion-speakeren.

– Det trengte jeg. Her på Beitostølen trenger jeg et spark for å komme i gang. Dieselmotoren trenger et par vridninger på låsen før det virkelig starter, sier Northug til VG.

Resultattavlen var brutal lesing for 30-åringen. Men han virker ikke bekymret og mener i stedet det er et styrketegn at han presterer elendig i sesongåpningen. Han varsler til og med kakefeiring i kveld.

– Må heller stramme opp

Northug var med andre ord sitt vante «jeg». Tonen var spøkefull. Han glimtet om mulig enda mer til da han ble spurt hva han tenker om landslagskoordinator i Norges Skiforbund Ulf Morten Aunes oppfordring i VG. Aune ber om at det norske landslaget viser mer ydmykhet i møtet med sine utenlandske konkurrenter denne vinteren. Grunnen er de to dopingsakene til Therese Johaug og Martin Johnsrud Sundby.

Allerede neste helg skal Northug & co. konkurrere utenlands i finske Kuusamo.

– Vi kan ikke være ydmyke når vi skal konkurrere i fellesstart og krige i verdenscup fremover, da må vi vel heller stramme opp og vise at vi har noe der å gjøre, sier Northug, og svarer «nei, det skjer ikke» på en reporters spørsmål om han kan leve med rollen som «Petter den ydmyke».

Marit Bjørgen: Frykter streng Johaug-straff

Hadde ikke forventet seieren



Han fikk ellers se lillebror Tomas Northug slite på sine ski. Han valgte likevel selv å gå for samme taktikk: ski med festesmurning. Flere av løperne med toppresultater i dag staket hele veien på blanke. Northug forklarer det hele med at han ønsket en gjennomkjøring med feste og poengterer at verdenscup-poeng ikke deles ut før neste helg i Kuusamo.

Med Martin Johnsrud Sundbys forfall til helgens konkurranser var det Didrik Tønseth som plutselig fikk favorittstempelet før dagens konkurranse.

Trønderen klarte også å leve opp til forventningene. Byåsen-løperen staket hele løpet og vant foran langløperne Tord Asle Gjerdalen og Morten Eide Pedersen.

– Jeg hadde ikke forventet å vinne i staking, nei. Det ble skiftet i siste liten. Vi fikk beskjed fra løypa om at det var glidforskjeller, sier Tønseth.

– Det er greit å stake i et sånt renn før verdenscupen begynner, sier han videre.

Kvinnerennet: Suveren Østberg fikk SMS-råd fra Johaug

15 km klassisk, Beitostølen:

1. Didrik Tønseth 37.31,6

2. Tord Asle Gjerdalen 37.47,6

3. Morten Eide Pedersen 37.56,4

4. Sjur Røthe 38.05,3

5. Andrew Musgrave 38.11,9

...........

74. Petter Northug 41.27,9