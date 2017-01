«NM på ski» er avlyst

Kommentar Russland. Norge. Sveits. Frankrike. Finland. Sverige. Canada.

Syv løpere - syv ulike nasjoner.

KOMMENTATOR: Leif Welhaven Foto: Frode Hansen , VG

Slik ser listen for de øverste plasseringene i herreklassen i Tour de Ski ut, etter at russiske Sergej Ustjugov enkelt holdt konkurrentene unna, og kom til toppen av monsterbakken over minuttet foran Martin Johnsrud Sundby.

Og kanskje enda mer oppsiktsvekkende - i kvinneklassen er syv forskjellige nasjoner representert på topp 10-listen.

Etter Heidi Wengs svært velfortjente seier og Ingvild Flugstad Østbergs fjerdeplass, finner vi 11 utøvere fra andre land, før den tredje beste norske kvinnelige langrennsløperen dukker opp på resultatlisten.

Mye hadde nok vært annerledes dersom Therese Johaug og Marit Bjørgen hadde vært med, men årets tour viser at langrennssporten for øyeblikket er blitt mindre «pallplasshomogen».

Sett med norske skibriller er utviklingen naturlig nok et tveegget sverd - og blir en øvelse i å holde to tanker i hodet samtidig.

* Den norske leiren jobber naturligvis for å bevare hegemoniet, og det er isolert sett ikke noe hyggelig med Northugs uteblivelse, og en Sundby som taper såpass klart mot sammenlagtvinneren.

NORDISK PALL: Heidi Weng vant foran Krista finske Pärmakoski og svenske Stina Nilsson. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

* Samtidig har årets tour blitt mye mer engasjerende enn det mange hadde spådd på forhånd. Det skal Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg og Martin Johnsrud Sundby ha sin del av æren for - men uten Stina Nilsson, Krista Pärmakoski og nevnte Ustjugov, hadde ikke prestisjearrangmentet hatt i nærheten av det trykket det fikk. Igjen viste Nilsson frem northugske sider, da Østberg i et lite øyeblikk fikk ferten av bronsen, før det viste seg at svensken igjen var taktisk smart på tampen.

I sum gjør multinasjonaliteten i teten at alle som har uttrykt redsel for at Norges dominans skulle kvele sporten, inntil videre kan puste litt lettere. Og VM i Lahti blir ikke akkurat mindre spennende av at flere melder seg på.

