Dyrhaug gjør som Bieber – tror Northug er misunnelig

BEITOSTØLEN (VG) Niklas Dyrhaug går inn i et celebert selskap med lanseringen av sine egne ski-emojis. Det tror han er tøft for Petter Northug å akseptere.

– Petter har drømt om en sånn emoji-pakke i mange år. Det er tøft for ham at jeg kom ham i forkjøpet, sier Niklas Dyrhaug til VG og gliser bredt.

Dyrhaug har sammen med en av sine egne sponsorer laget en «emoji-kolleksjon». Det er han den første kjendisen i Norge til å gjøre. Emojis er små ikoner man for eksempel bruker i tekstmeldinger. Ikonene har ulike motiver som Dyrhaug kan relatere seg til.

Vil skape blest



Du finner et ikon med teksten «Why always me», inspirert av den berømte gesten til fotballspilleren Mario Balotelli. I tillegg har han i kjent norsk stil med en emoji som er ment for å hovere med svenskene.

Dyrhaugs gratis emoji-app gikk ifølge ham selv rett til topps på nedlastingslistene.

– Det er en kul greie. Det er viktig å ikke ta seg selv så høytidelig og gjøre ting som skaper litt blest, sier Dyrhaug om hvorfor han tar seg tid til et slikt prosjekt.

Gjør som Bieber



Rett ved siden av Dyrhaug sitter lagkamerat Emil Iversen. Han rister bare hodet når han blir spurt om emoji-prosjektet.

– Når du har egne emojis har du press på deg. Da bør du vinne skirenn tidlig! slår Iversen fast.

Det spørs om ikke Iversen har rett. Lista er lagt høyt. Justin Bieber og Kim Kardashian er kjendiser som har såkalte spesiallagde emojis.

– Jeg tenker vel at jeg er en liten gutt sammenlignet med de to. Men jeg synes det er kult å være den første som har egne emojis i Norge, sier hovedpersonen selv.

Tøff sommer og høst



App-satsingen er et av få lystige temaer på Beitostølen. Når det norske langrennslandslaget sesongåpner fredag gjør de det mens én er suspendert etter å ha blitt dopingtatt. I tillegg har Martin Johnsrud Sundby sonet sin straff etter å ha blitt utestengt for brudd på dopingreglementet.

– Det er klart det har litt spesielt. For min egen del må jeg bare ha fokus på det jeg kan gjøre noe med selv, og det er å gå fort på ski. Men jeg skal ikke legge skjul på at det har vært en tøff sommer og høst for hele laget, sier Dyrhaug.

– Jeg er veldig fornøyd med støtteapparatet rundt oss. Jeg føler vi blir tatt godt vare på. Jeg føler vi har stått bra sammen som lag og «backet» hverandre. Det har vært tøffe dager, men nå skal vi snu skuta og vise oss som de gode og flinke idrettsfolkene vi er, sier Iversen.