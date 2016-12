Nå må du kjøre kanal-slalåm for å få med deg vintersporten

Trodde du at du bare kunne la TV-en stå på NRK for å få med deg vintersporten i helgen? Da trodde du feil. Denne helgen må du innom TV 2 for å få med deg langrenn.

For tidligere i år ble det klart at TV 2 hadde sikret seg tv-rettighetene for alle verdenscuprenn i Sveits de neste seks årene. Dermed kan du se både langrenn, alpint, hopp og snowboard på TV 2s kanaler denne vinteren.

Det begynner allerede kommende helg når TV 2 viser verdenscupen i langrenn fra Davos lørdag 10. desember og søndag 11. desember.

Vintersport lørdag 10. desember: 09.25 V-cup alpint: Storslalåm 1. omgang, menn (NRK 1) 10.25 V-cup, alpint: Storslalåm 1. omgang, kvinner (NRK 1) 10.30 V-cup, langrenn: 15 km fri teknikk, kvinner (TV 2) 11.30 V-cup, skiskyting: Jaktstart, menn (NRK 1) 12.25 V-cup, alpint: Storslalåm 2. omgang, menn (NRK 2) 13.25 V-cup, alpint: Storslalåm 2. omgang, kvinner (NRK 2) 14.00 V-cup, langrenn: 30 km fri teknikk, menn (TV 2) 14.25 V-cup, skøyter: 1500 m kvinner og menn (NRK 2) 14.40 V-cup, skiskyting: Jaktstart, kvinner (NRK 1) 15.55 V-cup, hopp, menn (NRK 1)

Dersom du er en av dem som må få med deg alt av vintersport i løpet av helgen, så er det bare å ta et godt tak i fjernkontrollen og varme opp zappe-fingeren.

For mens du ser langrenn på TV 2s kanaler, er det mye annet å få med seg også på NRK.

Denne helgen, og flere helger utover i vintersportsesongen, må du holde styr på hva som foregår på både NRK 1, NRK 2 og TV 2 dersom du skal få med deg alt av vintersport.

Kanal-slalåm gjennom vinteren



Vintersportslørdagen denne helgen begynner nemlig på NRK med storslalåm for menn kl. 09.25, før du må flytte deg over til TV 2 for kvinnenes 15 kilometer i langrenn én time senere.

Klokken halv tolv må du ta turen tilbake til statskanalen dersom du vil få med deg litt skiskyting, og sånn fortsetter det utover lørdagen og videre på søndag.

Vintersport søndag 11. desember 09.25 V-cup, alpint: Slalåm 1. omgang, menn (NRK 1) 10.25 V-cup, alpint, Slalåm 1. omgang, kvinner (NRK 1) 11.05 V-cup, skiskyting: Stafett, menn (NRK 1) 12.40 V-cup, alpint: Slalåm 2. omgang, menn (NRK 1) 13.30 V-cup, alpint: Slalåm 2. omgang, kvinner (NRK 1) 14.00 V-cup, langrenn: Sprint, kvinner og menn (TV 2) 14.20 V-cup skiskyting: Stafett, kvinner (NRK 1) 14.55 V-cup, hopp, menn (NRK 2) 16.45 V-cup, skøyter (NRK 1)

Det er aller første gang TV 2 har rettigheter til å sende verdenscup fra nordiske grener. I 2014 hadde kanalen rettighetene til vinter-OL i Sotsji og det er flere kommentatorer og eksperter som går igjen da lekene i Russland.

Størmer Steira ekspert for TV 2



Christian Paasche skal sammen med langrennsekspert Odd-Bjørn Hjelmeset kommentere langrenn både lørdag og søndag, mens Siri Nilminie Avlesen-Østlie skal være reporter på indre bane sammen med en helt fersk ekspert.

Tidligere langrennsløper og OL-vinner Kristin Størmer Steira er ny på TV 2-laget og skal være ekspert på indre bane sammen med Avlesen-Østlie.

De to første renndagene i årets Tour de Ski er det også TV 2 som har rettighetene til. Disse rennene går i Val Müstair i Sveits på nyttårsaften og 1. nyttårsdag.

TV 2 kommer også til å vise verdenscup fra alpint i Wengen, Adelboden og Crans-Montana, i tillegg til et verdenscuprenn i hopp i Engelberg 17. desember. Kanalen skal også vise deler av verdenscupen i snowboard, som går i Sveits.

Jørn Sundby skal kommentere hopp for TV 2, mens Marius Skjelbæk vil være kommentator på alpint.

Full pakke på Eurosport

Dersom du ikke vil pugge sendeskjemaer eller slite ut fjernkontrollen denne vinteren, så er det en løsning for deg også. Eurosport har de internasjonale rettighetene på vintersport. Her sendes alt av skiskyting, langrenn, alpint og hopp på Eurosport 1 og Eurosport Norge gjennom hele vinteren, med unntak av det som foregår i Sveits. Eurosport har sikret seg blant annet Tom Stiansen, Åge Skinstad og Vibeke Skofterud på ekspertlaget.