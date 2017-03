Minner om Fleksnes

Kommentar Stabeis-striden mellom Petter Northug og Vidar Løfshus gir assosiasjoner til den klassiske Fleksnes-sketsjen. Der Rolv Wesenlund og Henki Kolstad møtes på en smal vei, og begge nekter plent å rygge.

Selv om det meldes om en viss dialog mellom partene, er det ingenting som tyder på noen vilje til å komme hverandre i møte. Der en landslagssjef og den mektigste løperen åpenbart lever på hver sin planet – og står på sitt. Her skal det ikke bakkes, nei!

STILL­INGS­KRIG: NRK-klassikeren fra 1974 der Marve Fleksnes og møter den noe hovne direktøren i Henki Kolstads skikkelse.

Ikke helt ulikt innslaget «Trafikk og panikk» fra 1974, et stykke klassiske komikk der hverken Fleksnes eller den andre sjåføren har planer om å rikke seg en millimeter for å tilpasse seg den andre.

Men der ryggesketsjen får latterdøren på vidt gap, har kranglingen mellom Northug og Løfshus vært nærmere tragedien.

Fordi en så dårlig kjemi kan være skadelig inn mot kommende OL-sesong.

For har det i det hele tatt skjedd før i Norge at den aller største stjernen i en idrettsgren ber landslagssjefen finne seg noe annet å gjøre?

Det er umulig å tolke Petter Northug annerledes enn det, ved at han sa til Dagbladet om Løfshus: «Han har tråkket opp sin egen grav denne sesongen. Jeg trenger derfor ikke å si så mye, egentlig. Jeg tror fort at han kan forsvinne fra den stillingen han har nå».

Med et OL bare 322 dager unna, eskalerte striden til et nivå det ikke er mulig å leve med. Så spørs det hva en enighet om å være uenige vil innebære i tiden fremover:

En skjør fred, med like store sjanser for å forbli rolig som enhver plan for stabilitet i Midtøsten?

KOMMENTATOR: Leif Welhaven.

Eller vil de evne å samarbeide når det trengs, til tross for at to så sterke personligheter er så vant til å stå på sitt, og ikke har planer om å forandre seg akkurat der?

Svaret er vesentlig – fordi det har mye å si for klimaet i langrenn kommende sesong, der det er skadelig om resten av troppen nærmest blir tvunget til å velge side.

Egentlig var det snakk om tre mulige løsninger:

• En dialog der de klarer å løse knuten seg imellom, i en eller annen grad.

• At skiforbundet får til å kue Northug, der sjefens ord er lov når gjennom.

• At Løfshus gjør som skistjernen antydet – finner seg noe annet å gjøre.

Ingen av løsningene fremstår særlig sannsynlige – og nå får tiden vise om en viss grad av gjenopprettet dialog vil ha noen effekt i positiv retning.

For her er det mye som ikke har fungert mellom de to.

Skyldfordelingen er det vanskelig å si noe kategorisk om, all den tid alle faktorer neppe er på bordet. Der mye tyder på at ting har bygget seg opp over tid, før det rant helt over på tampen av sesongen.

Det er åpenbart at Vidar Løfshus bommet stygt i ordskiftet før Lahti-VM, ved å gi mediepresset deler av skylden for Johaug-saken, på toppen av andre situasjoner der han fremsto uheldig utad. Og det er uforståelig at Northug ikke fikk plass i timannstroppen til minitouren i Canada, der formutvikling og løypeprofil talte til Mosvik-mannens fordel.

Samtidig er det lett å forstå at forbundstoppene sikkert har lite sans for at Northug valgte å gå ut på denne måten, etter en sesong der han selv har levert langt under pari.

Det som derimot er mulig å konstatere, er at hverken Northug eller Løfshus fremstår interessert i å rygge. Så får tiden vise om det lykkes å utvide veien, slik at begge kommer seg dit de vil.