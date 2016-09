Wada endrer astmareglene: Nå blir Sundby-dosene ulovlige

Onsdag vedtok Verdens antidopingbyrå (WADA) å endre reglene for bruk av astmamedisin. Det melder NRK.

Statskanalen har fått Thorild Widvey, styremedlem i WADA, i tale, og hun bekrefter at bruken av salbutamol blir endret fra 1. januar 2017.

– Doseringsangivelsen for salbutamol blir fra 1. januar 2017 endret og strammet inn, sier Widvey til NRK, etter at WADA har hatt et styremøte i Lausanne onsdag.

Maksdosen per døgn blir imidlertid den samme. Det er måten man inntar den som blir endret, skriver kanalen.

Fra nyåret vil det ikke være tillatt å innta hele døgndosen på kort tid.

– Dette er for å hindre at det inntas for store doser salbutamol over kort tid, forklarer Widvey, og sier at det blir en maksdose på 800 mg hver tolvte time.

Det var blant annet slik Martin Johnsrud Sundby inntok astmamedisinen sin før han avla prøver med for høye verdier og til slutt ble funnet skyldig i å ha brutt antidopingreglementet til WADA. I dommen kommer det frem at Sundby tok hele den tillatte døgndosen - 1600 mg salbutamol - fordelt på tre doseringer i løpet av fem timer før konkurranse.

– Skjer endringen på grunn av Sundby-saken? spør NRK.



– Prosessen er lang og grundig om hva som skal være på dopinglsiten, basert på innspill fra mange ulike instanser, svarer Widvey.

VG Sportens kommentator, Leif Welhaven, har tidligere tatt opp temaet og kalt det hele for «astma-spørsmålet som gnager», det uten at Skiforbundet umiddelbart har ønsket å svare på hvorfor man konsentrerte den tillate døgndosering over en mindre periode.

