VG har snakket med 13 løpere på langrennslandslaget. Syv av dem har astma, minst 9 bruker forstøverapparat.

VAL SENALES (VG) Regjerende olympisk mester på sprint, Maiken Caspersen Falla (26), skal sjekke astmamedisinbruken sin en ekstra gang med landslagslegen, etter det som skjedde med Martin Johnsrud Sundby.

Maiken Caspersen Falla har astma, hun bruker forstøverapparat, både i forbindelse med trening og konkurranse.Hun forteller VG at hun vil gjennomgå rutinene med forstøverapparat og astmamedisiner på ny.

– Jeg må forhøre meg med legen nå, sier Falla til VG.

Hun understreker at hun tar astmamedisinene etter anvisning fra lege.

– Det er ikke noe jeg har bestemt selv, det er viktig å påpeke. Det er noe legen min har oppfordret meg til å gjøre med de utfordringene jeg har, sier Falla.

– Fikk du sjokk da Martin Johnsrud Sundby-saken kom?

– Jeg har visst at det er noen typer medisiner det er begrensninger på hvor mye man kan ta. Det er et scenario jeg vet at kan skje om man tar feil. Det er man klar over. Men jeg ble veldig overrasket, svarer Falla.

– Kunne skjedd deg?

Det er så vanskelig å si da. Begge sakene ser jeg at fra mitt ståsted så er det et uhell. Det har vært en menneskelig feil, det er vanskelig å beskytte seg mot. Samtidig er jeg veldig opptatt av å gjøre det riktig. Og det er alle. Martin og Therese også. Så det er vanskelig å svare på, svarer Falla.

Sluttet med ventoline i forstøverapparatet



I juli ble det kjent at Martin Johnsrud Sundby (31) mistet sammenlagtseierene i Tour de Ski og verdenscupen i 2014/2015-sesongen, og ble utestengt i to måneder etter brudd på WADA-reglementent for feil bruk av den lovlige astmamedisinen ventoline. Som følge av det har han sluttet å ta ventoline med forstøverapparat.



Marit Bjørgen har også astma. Hun bruker astmamedisin på spray.

- Jeg er godt innenfor det som er lov å ta i løpet av 24 timer. Saltvann og atrovent har jeg brukt på forstøver. Det skåner jo bare lungene og er slimoppløsende. Jeg bruker det kanskje etter prolog i sprint, hvor det er en stor belastning på lungene. Jeg bruker det for å behandle lungene, sier Bjørgen til VG.

Didrik Tønseth har ikke astma, men bruker forstøverapparat ved noen anledninger. Noen av løperne bruker bare bare saltvann i forstøverapparatet.

– I situasjoner hvor det er nødvendig, før skirenn, før trening. Jeg bruker det for å løse opp, hvis det er trøbbel med lungene, sier Tønseth.

– Hvordan oppleves det når du bruker forstøverapparat?

– Det varierer litt. Man kan bli slimete. Tilstanden trenger ikke være optimal, det er mye forskjellig, svarer Tønseth.

Forebyggende



Finn Hågen Krogh bruker forstøverapparat som forebyggende tiltak.

– Det er når man kjenner man har vondt nedi her (lungene). Det kommer kanskje spesielt når det er kaldt eller man er i høyden. Det kan dempe smertene litt, sier Krogh.

Han sier han ikke har noe å skjule.

– Så jeg skal være veldig komfortabel med å svare på alle spørsmål, sier Krogh.

Eirik Brandsdal har ikke astma. HJan liker ikke å bruke forstøverapparat.

– Jeg har gjort alle sine beste skirenn uten bruk av forstøverapparat. Fordel å bruke det minst mulig. Men om det er kaldt med minusgrader, i høyden, så får man problemer med lungene, sier Brandsdal.

Etter prolog har han brukt forstøverapparat.



– Jeg hoster og harker og det brenner i lungene, så har jeg brukt saltvannsoppløsning i forstøver og av og til atrovent, sier Brandsdal.

– Hvordan oppleves det?

- Det er som å gå inn i en badstu etter at man har vært ute i kulden og har blåst inn mye luft, og kjenner at det er litt vondt i brystet og så «pælmer» mye vann på, og litt vanndamp. Så det er litt lindrende. Hvor mye det hjelper er et godt spørsmål, svarer Brandsdal.

Stoler på legene



Sjur Røthe bruker forstøverapparat når han har såre lunger.

– Jeg har full tillit til alle rundt meg i støtteapparatet, om det er skismørere, eller om det er lege. Jeg har ingen nye rutiner, sier Røthe.

Niklas Dyrhaug har gått gjennom sine rutiner med astmaen sammen med legen på nytt etter Sundby-saken. Han bruker ikke forstøverapparat.



- Jeg har brukt astmamedisin i fem-seks år, siden jeg fikk påvist astma. Det er brutalt for lungene å være skiløper og gå mange skirenn, og trene mye i kulde. Det er noe jeg har utviklet, en såkalt anstrengelsesastma, det er noe jeg er åpen og ærlig om, sier Dyrhaug til VG.

– Har du gått gjennom medisinrutinene dine på nytt nå?

- Jeg har gått gjennom rutinene med legen, og de rutinene har vært bra. Jeg har ikke noe å skjule når det gjelder astma, jeg bruker det for at jeg skal ha lungene mine når jeg blir 50-60 og 70 år også, sier Dyrhaug.



Sundy: Har tillit til systemet



Martin Johnsrud Sundby har hatt astma siden han var liten. Han er tilbake i trening med landslaget etter to måneders utestengelse. På breen i Val Senales sanker han timer med ski under føttene.

- Jeg vil si at vi har en bra tillit til det systemet som er rundt oss. Samtidig må vi erkjenne at det har blitt gjort menneskelige feil her, og det har vært betydelige menneskelige feil, i forhold til at det har fått store konsekvenser for andre mennesker, og sånn er faktisk livet, det er mulig å gjøre menneskelige feil. Og selv om det er ting som ikke burde vært begått, så er det ting som skjer i de aller fleste yrker dessverre, sier Sundby til VG.

Derfor brukes forstøverapparat



Landslagslege Petter Olberg forteller hvorfor de bruker forstøverapparat.

– Grunnen til at vi bruker forstøver med saltvann, er for å fukte slimhinner i luftveiene, så slim som ellers er vanskelig løsner. Det blir lettere å hoste det opp. Det er som å bruke saltvann i nesen når man er forkjølet, sier Olberg.

– Hvorfor bruker dere forstøverapparat til astmamedisiner?

– Det har vi gjort på anbefaling fra lungeleger, som sier medisinen virker over lenger tid, så man får det ut i hele lungetreet. Mindre av astmamedisinen kommer bak i svelget. Med pulver kan det skje at det fester seg på tungen og i svelget. I tillegg får man saltvannseffekt, for man blander alltid saltvann med astmamedisin, svarer Olberg.

- Syns du det er betenkelig å bruke forstøverapparat?

- Med saltvann er det uproblematisk. Det er som når jeg var forkjølet som barn og pustet inn vanndamp med håndduk over hodet, svarer Olberg.

- Hva med atrovent?

- Der er det ting vi ser på nå, som det er satt ned et utvalg for å se på. Det har ikke stått på noen dopingliste. Vi gleder oss til vurdering fra utvalget, svarer Olberg.

Oversikt. Astma og bruk av forstøverapparat.



Sprintlandslaget:

Finn Hågen Krogh

Astma: Nei.

Bruker forstøver: Ja. Brukt det som forebyggende tiltak.

Eirik Brandsdal

Astma: Nei.

Bruker forstøver: Ja. I enkelte tilfeller, når jeg får tilnærmet astmatiske forhold.

* Ola Vigen Hattestad, MartinLøwstrøm Nyenget, Sindre Bjørnestad Skar og Sondre Turvoll Fossli - ikke snakket med.

Allroundlandslaget:

Sjur Røthe

Astma: Nei.

Bruker forstøverapparat: Ja. Når jeg har vært syk og har såre lunger.

Didrik Tønseth

Astma: Nei.

Bruker forstøverapparat: Ja. I situasjoner hvor det er nødvendig. Før skirenn, før trening. Når det er trøbbel med lungene.

Emil Iversen

Astma: Nei.

Bruker forstøverapparat: Nei. Jeg har prøvd det en gang. Saltvann. Jeg merket ingenting.

Niklas Dyrhaug

Astma: Ja.

Bruker forstøverapparat: Nei. Jeg bruker inhalator. Alltid når jeg konkurrerer.

Martin Johnsrud Sundby

Astma: Ja.

Bruker forstøverapparat: Ja.

* Hans Christer Holund og Anders Gløersen - ikke snakket med.

Kvinnelandslaget:

Kari Øyre Slind

Astma: Nei.

Bruker forstøverapparat: Nei.

Maiken Caspersen Falla

Astma: Ja.

Bruker forstøverapparat: Ja. I trening og konkurranse.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen

Astma: Ja.

Bruker forstøverapparat: Hvordan jeg behandler min astma er en sak mellom meg og helseteamet.

Ragnhild Haga

Astma: Ja.

Bruker forstøverapparat: Ja.

Ingvild Flugstad Østberg

Astma: Ja.

Bruker forstøverapparat: Ja.

Marit Bjørgen

Astma: Ja.

Bruker forstøverapparat: Ja, har brukt saltvann på forstøverapparat. Bruker astmamedisin bare på spray.

* Therese Johaug og Heidi Weng - ikke snakket med.