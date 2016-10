TV 2: Skiforbundet villedet hovedsponsor

Norges Skiforbund skrev under en 45-millioners sponsoravtale med SpareBank1-alliansen uten å informere om at Martin Johnsrud Sundby var blitt tatt for brudd på dopingreglementet.

Det skriver TV 2 tirsdag kveld.

Den lukrative treårsavtalen – med opsjon på ytterligere to år – ble lansert med brask og bram noen dager før verdenscuphelgen i Holmenkollen 2015, og trådte i kraft mai 2015. Martin Johnsrud Sundby ble nummer tre under femmila den Kollen-helgen og vant verdenscupen sammenlagt den sesongen.

Var ikke fornøyd



Men ingen visste – med unntak av en liten krets i Norges Skiforbund – at Røa-løperen fra januar samme år hadde en kommende dopingsak hengende over seg.

Heller ikke SpareBank1-alliansen. Fra mai 2015 betaler de 15 millioner kroner i året for å være hovedsponsoren til Norges Skiforbund. Avtalen har en mulig totalramme på hele 75 millioner over fem år.

– Vi har tatt opp dette med Skiforbundet og fått deres vurdering av saken slik den stod i mars 2015. Vi har også tatt opp at vi ikke var fornøyde med at vi ikke ble informert tidligere om at Johnsrud Sundby-saken var på trappene. Det opplever vi at vi har fått gehør for, sier administrerende direktør Jon Oluf Brodersen i SpareBank 1-banksamarbeidet til TV 2.

Fikk ikke vite på 16 måneder



Det var under Tour de Ski den 13. desember 2014 og 8. januar 2015 at Martin Johnsrud Sundby avleverte prøver der han gikk over en såkalt «decision limit» ved bruk av astmamedisinen ventoline.

Januar 2015, ti dager etter touren var over, ringte daværende landslagslege Knut Gabrielsen Sundby for å fortelle at han hadde gått over grensene av hva som var tillatt.

To måneder senere annonserte Norges Skiforbund avtalen med SpareBank1. Enden på Sundby-saken vet de aller fleste: Han ble sommeren 2016 dømt for brudd på dopingreglementet og utestengt i to måneder. Det har vært en voldsom støy rundt «astma-saken» i etterkant av pressekonferansen til Norges Skiforbund den 20. juli.

Sparebank1 forteller TV 2 at de først fikk vite om Sundbys brudd på dopingreglementet én dag før det ble avslørt for hele Norge. Det er 16 måneder etter Sundby fikk telefonen fra lege Gabrielsen.

Tidslinje for Sundby-saken: 13. desember 2014 og 8. januar 2015: Sundby avleverer prøver der han har gått over en såkalt «decision limit» ved bruk av astmamedisinen ventoline. August 2015: Høring i FIS' antidopingpanel 4. september 2015: Sundby frifinnes av FIS' antidopingpanel. Antidoping Norge anker ikke frifinnelsen, men det gjør WADA. 11. juli 2016: CAS dømmer Sundby til to måneders utestengelse. 20. juli 2016: CAS-dommen offentliggjøres. Sundby og Skiforbundet holder pressemøte.

Avventer granskingsrapport



SpareBank1 bekrefter også overfor TV 2 at de har en klausul i kontrakten med Norges Skiforbund som gjør at de kan trekke seg ut av avtalen før 2018. Kanalen har spurt om de vil trekke seg ut av samarbeidet.

– Vi ønsker å avvente granskningsutvalgets rapport rundt bruken av astmamedisiner og lagets rutiner. Når den kommer tar vi stilling til om det er grunn til å gjøre nye vurderinger av vårt sponsorat, sier Brodersen.

Skiforbundets kommunikasjonssjef Espen Graff vil ikke stille opp til intervju med TV 2 i sakens anledning.

– Vi har hatt en god og grundig gjennomgang av Sundby-saken med SpareBank 1. Vi har ingen kommentarer utover det, skriver han i en SMS.