To nordmenn kriget seg inn på sprintpallen

DAVOS/OSLO (VG) Finn Hågen Krogh (26) nektet å slippe da russiske Sergej Ustiugov (24) rykket, spurtet inn til andreplass i sprintfinalen. Bak kom Sindre Bjørnstad Skar (24) som ei kanonkule og ble nummer tre.

Ustiugov, som ble nummer 29 i prologen og hadde åpnet rolig i både kvartfinalen og semifinalen, valgte å klinke til fra start da startskuddet gikk for finaleheatet. Russeren så ut til å ha kjempekrefter, og ble tøff å hamle opp med gjennom løpet - men Krogh hadde ingen planer om å la Ustiugov gå i fred.

– Jeg er godt fornøyd med andreplassen. Så får vi håpe at når det virkelig gjelder utover vinteren så kan jeg være best, sa Krogh til TV 2.

Forrige helg ble han disket i sprinten på Lillehammer. Denne gangen gjorde han som juryen ville. Og i Davos lå alt til rette for revansj.



– Nydelige forhold. Man koser seg her. Når man har en god dag her, da kommer de gode resultatene, fulgte andremannen opp.

Sindre Bjørnstad Skar imponerte med å bli nummer tre. Det var viktig for hans del, for VM-plass er håpet.



– Jeg vet jo at man må gå fort før jul. Når jeg fikk sjansen, så var det bare å gripe den. Det er digg, sa Skar til TV-kanalen.

Han hang seg på som en klegg, og sikret seg andreplassen. Bak ham utspant det seg nok en norsk-russisk duell - mellom Skar og Alexej Petukhov. Den sørget Skar for å vinne, dermed ble det to nordmenn på pallen i Davos.

Tre til finale



Norge hadde et kobbel av løpere videre fra dagens prolog, både Finn Hågen Krogh, Eirik Brandsdal, Pål Golberg, Ola Vigen Hattestad, Sindre Bjørnstad Skar og Emil Iversen sikret seg plass i kvartfinalen.

Av disse var det kun Golberg som ikke fikk gå semifinale.

I det første semifinaleheatet møttes Krogh, Skar og Brandsdal. Russiske Alexey Petukhov, Sergej Ustiugov viste styrke i siste bakke inn mot stadion, men Krogh hang glimrende med. Han kunne trygge inn en finaleplass, mens Skar ble nummer fire.

I heat nummer to møttes Hattestad og Iversen. Begge havnet litt bakpå underveis i løpet, men i avslutningen kom Iversen som ei kanonkule. Han leverte et fyrvereri av et oppløp, og sikret seg finaleplass. Hattestad røk ut.

Knallhard kamp



Finalen gikk dermed med tre norske i heatet. Ut fra start gikk feltet samlet, de tre norske utgjorde raskt baktroppen.

Mot slutten ble det mer strekk i gruppen, Iversen og Skar ble en smule hektet av da Sergej Ustiugov rykket til i bakken. Krogh hang seg på russeren og nektet å slippe - oppløpet ble en duell om seieren mellom de to.

Russeren var sterkest og krysset målstreken hårfint foran Krogh - bak kom Skar som ei kanonkule, med los på tredjeplassen.

Det greide han også - Skar spurtet fra Alexej Petukhov og sikret seg en plass på pallen.

Sundby røk i prologen



Martin Johnsrud Sundby fikk en kort dag på jobben i dag. Skistjernen gråt av glede på Lillehammer forrige helg da han vant sitt første renn etter å ha blitt suspendert for brudd på dopingreglene. I går fulgte han opp triumfen med å vinne tremila i Davos - men i dag fikk han det langt tøffere.

Etter at han hadde kommet i mål kom løper etter løper og plasserte seg foran ham på resultatlisten, og til slutt var han skjøvet ut av topp 30.

Det betyr at sprintfinalene går uten den norske langrennskanonen - kanskje kostet gårsdagens vinnerløp såpass at det ikke var krefter igjen til å triumfere i sprintheatene i dag. Sundby ble til slutt nummer 42.

