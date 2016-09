Svensk langrennssjef kritiserer norsk astma-håndtering

Sveriges langrennssjef Johan Sares er både trist og irritert over det som har kommet fram rundt medisinbruken i det norske landslaget.

Sares er øverste ansvarlige for langrenn i Det svenske skiforbundet. I et intervju med avisen Expressen setter han ord på den siste tidens oppmerksomhet rundt astmamedisin og den norske bruken av denne.

– Det er bare trist å følge det som skjer der. For idrettens skyld kan jeg bare håpe at man nå snur alle steiner en gang for alle, sier han til Expressen.

KRITISK: Johan Sares mener det er trist hva som har kommet frem rundt Norges medisinbruk på skilandslaget. Han mener tiden er inne for å "feie for egen dør". Foto: Claudio Bresciani

– Dette slår mot hele idretten. Det blir et spørsmål om troverdighet for alle, tilføyer Sares i intervjuet.

Kommentar: Astma-spørsmålet som gnager

Ingenting å skjule

Den svenske langrennssjefen, som avkrefter bestemt at svenskene har noe å skjule, er ikke imponert over måten saken har vært håndtert av Norges Skiforbund.

– Jeg kan vel si følgende: Norge har jo hatt veldig mye fokus på hvordan vi i Sverige håndterer ting tidligere. Ting som de ikke har hatt noen form for innsyn i. Nå kan jo jeg mene at de burde brukt mer energi på å feie for egen dør.

Sares sier videre at han blant annet sikter til kritikken den norske langrennssjefen Vidar Løfshus rettet mot Charlotte Kalla og hennes satsing i sommer.

– Lukter ille

Debatten rundt bruken av astmamedisin på det norske laget startet da det ble kjent at Martin Johnsrud Sundby var dømt for brudd på dopingreglementet. Det anså Sares for å være et administrativt uhell.

– Men siden bare fortsatte det å vokse. Og når det kommer opplysninger om at friske har tatt medisin. Da kommer man inn på moralske og etiske spørsmål – og da begynner det virkelig å lukte ille, sier han til Expressen.

