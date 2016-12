Suverene Johnsrud Sundby i Davos: – Nesten like kult som å vinne 50 km i Kollen

DAVOS/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) sammenligner seieren i Davos på 30 km med den legendariske 50 km i Holmenkollen.

Han har vunnet begge klassikerne. I dag sto han øverst på seierspallen etter 30 knallharde kilometer i den sveitsiske alpebyen. Og for annen gang på to uker vinner han i verdenscupen.

Ikke bare vant han. Anders Gløersen ble nummer to – og hans nærmeste treningskamerat – Simen Andreas Sveen gikk seg inn til fjerdeplass.

– Jeg setter dette rennet veldig høyt. Ved siden av 50 kilometeren i Holmenkollen er dette det morsomste og kuleste løpet å vinne i løpet av sesongen, sier Martin Johnsrud Sundby.

Liver leker tilsynelatende for langrennsstjernen som ble dømt til to måneders utestengelse tidligere i år for feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline. Det var akkurat her i Davos helvete startet. Men dét kom ikke for en dag – ikke før han avslørte det selv sammen med ledelsen i Norges Skiforbund i juli.

– Det var en artig fight med Anders Gløersen. Og jeg visste at jeg dro Matti Heikkinen til tredje. Men jeg ser også at Simen Sveen falt ut av pallen. Det var synd for han er en min mest lojale treningskamerat, og grisebanket meg på en rulleskiøkt i høst, sier Johnsrud Sundby.

Da Sundby passerte stadion for siste gang, på vei ut på den siste runden, var han ni sekunder foran ledende Gløersen – som allerede var i mål.

– Hvor bra form er du egentlig?

– Jeg er nok kneppet bak der jeg var i fjor på samme tid. Men likevel såpass bra at jeg tar hjem seieren med et godt løpsopplegg, for det er jeg helt avhengig av, men jeg føler meg bra selv om det er litt bak. Selv om det har «stanget» litt i høst, sier Johnsrud Sundby.

På spørsmål fra VG om han tenkte mye på at det var nettopp her i Davos at doping-marerittet startet for to år siden sier Røa-løperen: – Det tenkte jeg ikke akkurat på i dag. Det var mer for meg i fjor at det var en greie. Da visste ikke dere noe (journalistene), men det løpet i fjor var viktig mentalt, og det er «dødskult» å vinne her igjen. I gode gamle dager satt jeg i sofaen hjemme, og fulgte med som liten gutt, sier Johnsrud Sundby.

Sundby bare økte på sisterunden, og dermed kunne 32-åringen innkassere sin andre strake seier. Det var hans seier nummer 26 i verdenscupsammenheng.

Da Sundby gikk i mål, sa en entusiastisk Christian Paasche følgende:

– Du er kongen av distanse, du er kongen av langrenn!

Anders Gløersen var storfornøyd. Han gleder seg allerede til Lahti-VM og 50 kilometeren 5. mars. Det skal mye til for å vrake ham nå.

– Jeg fikk høre at jeg lå og kjempet om seieren hele veien, men jeg synes det gikk litt sakte på slutten, erkjente Gløersen

Simen Sveen, som fikk store deler av fjorårssesongen ødelagt på grunn av sykdom (mageinfeksjon), gikk et sterkt løp i høyden i Davos, og han ledet også lenge. Til slutt holdt tiden hans inn til en sterk 4. plass, mens finske Matti Heikkinen tok 3.-plassen.

– Jeg gikk 10 kilometer i fjor, og havnet rett på sykehus med magetrøbbel. Nå har jeg trent mange gode økter med Martin (Johnsrud Sundby) foran denne sesongen, og det har gjort en ekstra spiss, sier Simen Sveen til VG.

Menn, 30 km fristil:

1) Martin Johnsrud Sundby, Norge 1.07.31,6, 2) Anders Gløersen, Norge 0.13,7 min. bak, 3) Matti Heikkinen, Finland 0.25,7, 4) Simen Andreas Sveen, Norge 0.36,3, 5) Aleksander Legkov, Russland 0.48,4, 6) Jens Burman, Sverige 0.53,5, 7) Aleksej Tsjervotkin, Russland 0.55,4, 8) Hans Christer Holund, Norge 0.56,8, 9) Simen Hegstad Krüger, Norge 1.00,5, 10) Dario Cologna, Sveits 1.21,7.

Øvrige norske: 18) Didrik Tønseth 2.09,4, 22) Sjur Røthe 2.27,0, 51) Martin Nyenget 4.41,7.

Verdenscupen (7 av 32 renn):

1) Sundby 450, 2) Calle Halfvarsson, Sverige 316, 3) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 304, 4) Heikkinen 289, 5) Emil Iversen, Norge 281, 6) Pål Golberg, Norge 260, 7) Iivo Niskanen, Finland 222, 8) Finn Hågen Krogh 216, 9) Marcus Hellner, Sverige 196, 10) Alex Harvey, Canada 196.