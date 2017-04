Sundby ville gjerne vært mentoren til supertalentet Klæbo

Det er flere grunner til at Martin Johnsrud Sundby (32) gjerne skulle hatt supertalentet Johannes Høsflot Klæbo (20) på allroundlaget.

Klæbo slo seg rett inn i verdenstoppen i langrenn fra sin plass på rekruttlaget forrige vinter. Nå er han selvfølgelig en del av landslaget. Han ville på allroundlaget, men ble plassert av ledelse og trenere på sprintlaget.

Martin Johnsrud Sundby er verdens beste langrennsløper, han syns det er inspirerende å se en ung og sulten utøver på vei opp.

– Den "uslepenheten" Johannes kommer med er utrolig fasinerende, motiverende og inspirerende for meg, det er jeg helt ærlig på. Og det er klart det hadde vært gøy for meg å kunne observere det på alle samlinger til enhver tid, det er jeg helt ærlig på. Det hadde vært veldig spennende, sier Sundby til VG.

– Hadde du vært den perfekte mentor?

– Jeg syns sånt er gøy. Jeg syns det er gøy å dele erfaringer. Jeg er jo litt nerd på det jeg driver med. Jeg liker å snakke om og diskutere det vi gjør, svarer Sundby.

– Det er bare å spørre



Det er ingen tvil om at han syns det hadde vært artig med en mentorrolle for stortalentet. Men om Klæbo spør, så lover Sundby å svare. For 32-åringen, som har vunnet alt bortsett fra et individuelt mesterskapsgull, deler gjerne erfaringer om folk er interessert.

– Men det er avhengig av om folk spør, om folk er nysgjerrige, og noen har så troen på sitt eget opplegg at de ikke bryr seg så mye om det andre gjør. Men den muligheten til å snakke sammen får Johannes og jeg uansett, sier Sundby og legger til:

– Han har mye bra folk rundt seg. Også har han Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug i Trondheim, han kan ligge bak de gutta der på hardøkter i hele år. Det er nok av folk som ønsker å være mentoren hans. Morfar og Johannes har nok en god plan.

Tror han hadde klart å henge på



Sundby mener det blir spennende å se hvordan Klæbo følger opp talentet han har vist. Han gir også klart uttrykk for at det gir ham selv ekstra motivasjon at det er en meget sterk nykommer med i sirkuset.

– Skal jeg være i nærheten av å bevare den posisjonen jeg har hatt de siste årene, så må jeg henge i altså. Og det er gøy. Det er ikke noe som er morsommere enn det. Man trigges av sånne ting, sier Sundby til VG.

– Du er kjent for noen monstertreningsøkter. Hadde du trent Klæbo sønder og sammen om han hadde havnet på allroundlaget?

– Jeg tror han hadde klart å henge på. Vi har en enorm og unik treningskultur i laget. Om du ikke vil være med på den, så kommer du til å gå mye for deg selv eller så må du velge øktene dine med omhu. Men jeg er helt sikker på at Johannes er såpass moden som utøver at det ikke ville vært noe problem, svarer Sundby.

Sundby tok hadde 12 pallplasser i verdenscupen forrige sesong, fem av dem seirer. Ham kom hjem fra Lahti-VM med to sølv og et gull. Klæbo klinket til med seks pallplasser, to av dem seirer. Han tok VM-bronse på sprinten i sin VM-debut.

