Sundby spent foran OL: Kutter 250 timer trening

OLYMPIATOPPEN (VG) Martin Johnsrud Sundby (33) innrømmer at det er med et svært stort ubehag han har kuttet drastisk ned på treningen.

Martin Johnsrud Sundby har gått drastisk til verks for å havne øverst på pallen i OL i Sør-Korea. Han har trent rundt 1250 timer de siste sesongene. Det har gjort ham til verdens beste langrennsløper med ekstremt mange verdenscupseirer og fire individuelle VM-medaljer.

Men han mangler fortsatt det internasjonale mesterskapsgullet.

– Jeg er vant til å trene og tyne alt. Alle øktene dras den veien. Nå har jeg klippet det mye mer. Jeg havner langt under timetallet. Men jeg har trent tøffere, sier Sundby til VG.

– Kommer du til å ende på under tusen timer?

– Ja, svarer Sundby.

– Med det hodet du har, er det med et visst ubehag du har trent så mye mindre?

– Ja, det er med et svært ubehag. Men jeg har følt at jeg ikke har hatt noe valg. Og det har gitt noen positive resultater. Så positive at kona har merket det, fordi jeg tidligere tidvis har vært så sliten at jeg ikke har vært noe gøy å være i hus med, svarer Sundby.

Må droppe NM



Han er alltid spent foran sesongåpningen, men 33-åringen er nok litt ekstra spent når sesongen starter i Kuusamo i år.

– Jeg har gjort en del endringer i treningen som gjør at jeg stiller med et helt annet grunnlag enn jeg har gjort de siste årene. Så jeg har ikke peiling på om det er bra eller dårlig, sier Sundby.

Landslagsherrene er på samling i Oslo. Fredag var de ute på rulleski i anlegget i Holmenkollen. Sundby dro selvfølgelig i front.

I KJENT STIL: Martin Johnsrud Sundby i front under en treningsøkt under landslagssamlingen i Oslo fredag. Her i Holmenkollen. Foto: Vidar Ruud , NTB scanpix

Han går «all in» på å ta OL-gull på 15-kilometeren i Sør-Korea. Ikke at han sier nei takk til OL-gull på hverken tremila eller femmila, men 15 kilometeren har hovedfokus.

Men for å nå drømmen om endelig å ta et individuelt mesterskapsgull, så har han tatt noen store grep.

* Han står over NM.

* Å vinne verdenscupen sammenlagt er ikke så viktig.

* Han har altså kuttet drastisk ned på antall treningstimer.

– NM er et scenario som blir vanskelig. Min vanlige fysiske reaksjon etter Tour de Ski er vel at jeg ikke bør gjøre så mye på ti dager. Det er veldig synd for NM er en veldig bra greie. Men om jeg skal være edruelig på det nå, så er det lite sannsynlig at det blir NM, sier Sundby.

NM starter tidligere enn normalt neste år. Bare fire dager etter målgang på toppen av monsterbakken i Tour de Ski starter NM på Gåsbu ved Hamar.

Om verdenscupen sier han dette:

– Jeg kommer til å ta litt mer hensyn til feeling og form.

Tåpelig å tyne strikken nå



Men planen er å gå alt av distanse i verdenscupen før jul og Tour de Ski.

– Jeg har ikke det samme grunnlaget som jeg har hatt de tre-fire siste årene. Det må jeg ta litt mer hensyn til, da kroppen kanskje trenger litt større treningsperioder underveis, sier Sundby.

Han ble 33 år denne uken. Og det har sin innvirkning på den nye treningsstrategien.

– Alder er en viktig del av det, familie er viktig, og OL er nummer tre. Jeg tror det er et tåpelig år å tyne strikken enda mer på, sier Sundby.

Det var flere som mente Sundby burde trene mindre denne sesongen.

– Det er kanskje ikke så mange som tror det, fordi jeg kanskje har en måte å fremstå på som ikke tilsier det, men jeg hører på alle. Jeg vurderer til enhver tid det alle sier. Så bruker jeg det jeg mener er fornuftig for meg å bruke. Det kan komme fra Olaf Tufte, Ole Einar Bjørndalen eller noen fra Olympiatoppen. Jeg lytter til alle, sier Sundby.

Hardøkter er minst farlig



Det betyr ikke at hardøktene er på vei ut.

– Hardøkter er det minst farlige i mitt hode om man har overskudd inn i hardøktene og tar det piano ut av hardøktene. Det er hardøktene som gjør deg til en god utøver. Det må være nok hardøkter til å bli så gode som vi ønsker, så må man balansere alt imellom, sier Sundby til VG og legger til:

– Vi blir ikke veldig mye bedre av å gå tre timer rolig på rulleski. Vi har en formening om at i det store bildet så er det fornuftig å variere treningen.

Selv om han er veldig spent på hvordan kroppen svarer på det nye treningsregimet så mener han det er smart å forandre suksessformelen selv om det er OL-sesong.

– Jeg tror det aller viktigste når det gjelder trening er å variere utfordringene du presenterer for kroppen såpass mye, at kroppen må svare annerledes hele tiden. Hvis kroppen vet hva som skjer, som dette har vi gjort tusen ganger før og nå kjenner jeg opplegget, så slutter kroppen å respondere, sier Sundby.