LYSEBOTN (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) hadde ingen sjanse mot klatrespesialistene på den knalltøffe 7,5 kilometeren. Det ble bare en sjetteplass i dag.

– Jeg tror det er en kopi av resultatet for to år siden. Jeg hadde tolv verdenscupseire den vinteren, sier Sundby til VG – og lar setningen henge litt i lufta, vel vitende om at resultatene ikke betyr all verden i juli måned.

Irritert



Best på dagens 7,5 kilometer lange kraftanstrengelse var nemlig Lyn Ski-duoen Hans Christer Holund (28) og Simen Hegstad Krüger (24). I den rekkefølgen. Finske Matti Heikkinen ble nummer tre.

To minutter og elleve sekunder senere gikk Sundby over målstreken. Gårsdagens vinner på 60 kilometeren kastet seg over rekkverket etter målgang og hev etter pusten på grunn av en solid langspurt, som sikret ham en sjetteplass.

– Det var akkurat sånn passe. Jeg er irritert over at jeg blir knust som jeg blir. Men det er en del av «gamet» om sommeren. Jeg tror at jeg er brukbart i rute. Så skal jeg være nærmere Hans Christer i disse bakkene utøver høsten, melder Sundby.

Lover at han var sliten



Dagens konkurranse var som skapt for gode klatrere. I likhet med jentene gikk herreløperne 7,5 kilometer i rennet kalt Lysebotn Opp. Distansen er ikke den tøffeste, men det er bakkene. Godt over 600 høydemeter skulle nemlig forseres.

Derfor var det ikke overraskende at pall-trioen ble som den ble. Da klatrespesialist og vinner av dagens renn, Hans Christer Holund, gikk over mållinjen så han helt uanstrengt ut.

– Det gjelder å se bra ut for folkene på toppen. Så jeg prøvde å ikke se sliten ut, men jeg var det altså. Om det skulle være noen tvil, sier 28-åringen til VG med et smil.

Hadde ikke noe å bidra med



For Sundbys del ville det blitt vanskelig å ta sin andre seier på to dager. Det gikk likevel inn på den seiersvante Røa-løperen at han havnet utenfor pallen.

– Jeg hater å tape. Jeg er skrudd sammen sånn. Jeg vil alltid vinne det jeg stiller opp på.

– Men det er en fantastisk prestasjon av Hans Christer i dag. Det er en idrettsprestasjon som er utrolig bra. I dag hadde ikke jeg noe å bidra med, men jeg skal love gutten at han skal få mer kamp utover høsten, sier Sundby.