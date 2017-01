Sundby om sin personlige forvandling: – Nå er jeg meg selv igjen

Martin Johnsrud Sundby (32) har den siste tiden vært imøtekommende, rolig og glad. Slik har det ikke alltid vært. Nå forteller skistjernen hvorfor.

– Nå er jeg meg selv igjen, og det føles veldig godt, forteller Martin Johnsrud Sundby til VG.

Det var 13. desember 2014 og 8. januar 2015 Røa-løperen avla to dopingprøver som fikk store konsekvenser – både sportslig og personlig. Meldingen om at begge testene viste brudd på WADA-reglementet, kom kort tid senere og endret livet hans for alltid.

Husker du? Sundby utestenges etter brudd på dopingregler

Tapet av titlene

Hverdagen var umiddelbart en annen. Hele sitt voksne liv hadde han jobbet ut fra et mål om å være verdens beste langrennsløper - men nå startet en helt annen kamp. En langt vanskeligere kamp enn duellene med Petter Northug, Dario Cologna og Alexander Legkov. Det var en kamp for å renvaske seg og navnet sitt.

Saken fortsetter under bildet



PREGET: Martin Johnsrud Sundby på pressekonferansen sist sommer hvor det ble kjent at han var utestengt i to måneder for brudd på dopingreglene. Foto: Odin Jæger/VG

I halvannet år ble saken holdt hemmelig for omverdenen. Kun Johnsrud Sundby og et fåtall andre personer kjente til dramaet som pågikk i ulike domstoler rundt omkring i Europa. Nyheten ble ikke kjent før forrige sommer, og da var straffen allerede klar: Sundby var utestengt i to måneder og fradømt sammenlagtseirene i både Tour de Ski og verdenscupen den gjeldende sesongen. Noen mente dommen var for mild. For Martin Johnsrud Sundby var den ubegripelig.

For en person som ikke driver med idrett kan det være vanskelig å forstå at det skulle bety så mye. At det skulle være så vanskelig å legge straffen bak seg og gå videre med livet. For Sundby føltes det derimot som om han var blitt frarøvet noe av det kjæreste han eide. Noe av det han var mest stolt av.

– Føltes ufattelig urettferdig

Saken hadde også tæret på ham. I møte med både norsk og internasjonal presse mellom januar 2014 og sommeren 2016 hadde han båret på en hemmelighet. En hemmelighet som preget ham.

Han kunne kanskje oppfattes som lite imøtekommende – en oppførsel som står i sterk kontrast til hvordan Sundby har fremstått den siste tiden. Nå er smilet tilbake. Det samme er overskuddet. Ikke bare i møte med oppkjørte skispor, men også med mennesker.

– Det er nok ingen annen forklaring enn at de to siste årene har føltes ufattelig urettferdige. De har vært veldig vanskelige for meg. Det er noe som har preget meg i de fleste sammenhenger knyttet til idretten, forteller Johnsrud Sundby til VG.

– Mer ydmyk

Rune Brynhildsen arbeider som kommunikasjonsrådgiver for næringsprofiler, samfunnstopper og idrettsutøvere. Han har ingen relasjon til Sundby, men Brynhildsen har blitt imponert over måten 32-åringen ter seg på.

– Jeg har bitt meg merke i at Martin Johnsrud Sundby fremstår mye mer ydmyk, blid og roligere enn han har gjort tidligere år. Det virker som at en eller annen sjarmskole har hatt stor effekt på ham, sier han til VG.

– Sundby har ikke bare gjort noe med treningsarbeidet for å bli verdens beste skiløper, men for meg har han nå virkelig gjort noe med hele konseptet Martin Johnsrud Sundby som gjør at han fremstår mye mer sympatisk, mener Brynhildsen.

Naturlig forklaring

Sundby syns det er godt å høre at han oppfattes som en triveligere utgave av seg selv enn tidligere, men for ham er forklaringen på hvorfor enkel. Og ikke helt som Brynhildsen tror.

– Det er hyggelig å høre at jeg fremstår positiv. Det setter jeg pris på. Men en sjarmskole er vel så langt unna det jeg har vært gjennom de siste to årene som overhodet mulig, sier Sundby og ler.

Humøret er tilbake igjen. Formen begynner også å komme seg etter en hard Tour de Ski-konkurranse, hvor han ble nummer to bak overraskelsesmannen Sergej Ustjugov.

Les også: Sundbys mesterplan: Dropper høyden og isolerer seg fra familien

VMs gulloppskrift

Nå er forberedelsene til sesongens høydepunkt allerede i gang. Under Lahti-VM neste måned ønsker Martin Johnsrud Sundby å ta karrierens første individuelle mesterskapsgull. Og selv om han ikke vil si det selv, vinner han gjerne mer enn det ene også.

Til VG forteller det norske VM-håpet at magetrøbbelet, som plaget ham det siste døgnet under Tour de Ski, har gitt seg. I går dro han derfor fra Oslo til Sjusjøen, hvor han vil trene inn mot mesterskapet i Finland. I mellomtiden vil det kun bli korte turer til hovedstaden for veiledning på Olympiatoppen og besøk hos familien.

– Kroppen har vært litt pjusk, men det er bedring i dag. Magetrøbbelet satt i til onsdagskvelden, så jeg har måttet ta det piano. Men det var uansett planen denne uka, så ingen skade har skjedd. Opptreningen mot VM starter denne helgen og varer frem til seks-syv dager før VM begynner. Basen min blir på Sjusjøen frem mot Lahti, men jeg vil ha jevnlige turer innom Oslo for å trene på mølla, få oppfølging på styrke og være sammen med familien, forteller Norges trolig største gullhåp, før han optimistisk sier:

– Jeg tror dette blir en meget bra periode.