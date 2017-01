Sundby nummer to da Stock imponerte

ULRICEHAMN/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) ble nummer to etter en kanonavslutning. Samtidig gjorde Daniel Stock (24) VM-uttaket enda vanskeligere.

24 år gamle Stock hadde en 25. plass som bestenotering før 15 kilometer fristil i svenske Ulricehamn.

Foran titusenvis av svenske langrennfans leverte Vadsø-løperen et kanonløp, og endte til slutt som nummer fem. Kun 1,9 sekunder bak pallplass i sin debut uten for Norges grenser i verdenscupsammenheng.

Alex Harvey vant løpet, seks sekunder foran Martin Johnsrud Sundby og 14,3 sekunder foran hjemmehåpet Marcus Hellner.

– Det er helt ubeskrivelig. Jeg tror jo ikke at jeg er så god, så da går jeg bare ut der og gjør arbeidsoppgavene mine. Også holder det til en 5. plass, så er det ubeskrivelig, sa Stock til NRK.

– Jeg fikk telefon fra Tor-Arne (Hetland) på søndagskvelden, da fikk jeg full panikk. Jeg hadde trent som «farsken» den siste tiden, så jeg måtte bare spise, ligge med beina høyt og finne overskudd. Og det klarte jeg, sa en smørblid Stock.

IMPONERTE: Daniel Stock, her avbildet etter 15 kilometer klassisk på Beitostølen den 18. november 2016, leverte et kanonløp i de svenske skogene lørdag. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Med superløpet gjorde han VM-uttaket til Lahti enda tøffere for landslagsledelsen. Et uttak som allerede er vanskelig.

– Skal han gå seg inn i VM-troppen på overtid her?, undret NRK-kommentator Jann Post da Stock stormet inn mot mål.

– Det blir hvertfall veldig vanskelig å komponere dette norske VM-laget, for det er så mange som kan slå til når de har gode dager, supplerte sidekommentator Torgeir Bjørn.

Sundby med sterk sluttspurt

Resultater: 1. Alex Harvey 32:46.2

2. Martin Johnsrud Sundby + 6,0

3. Marcus Hellner + 14,3

4. Dario Cologna + 14,7

5. Daniel Stock 16,2

6. Andrew Musgrave + 18,7

7. Daniel Rickardsson + 25,0

8. Finn Hågen Krogh + 32,2

9. Petr Sedov + 33,9

10. Keishin Yoshida + 34,2 Øvrige norske: 11. Anders Gløersen + 35,1

25. Simen Hegstad Krüeger + 1:02,7

28. Simen Andreas Sveen + 1:09,2

58. Mattis Stenshagen + 2:17,9

Beste nordmann ble imidlertid Martin Johnsrud Sundby. For fjerde gang gikk 32-åringen inn til en pallplass på 15 kilometer fristil med individuell start, men måtte se seg slått av kanadiske Alex Harvey.

Sundby var nummer fem etter 11,5 kilometer, men leverte en sterk avslutning på rennet og passerte Dario Cologna, Andrew Musgrave og lagkameraten Stock.

De fleste av kanonene var tilbake i verdenscupsirkuset for første gang siden Tour de Ski ble avsluttet for to uker siden. Sergej Ustjugov stilte imidlertid ikke til start.

