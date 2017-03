Sundby kan tape over en halv million på å droppe verdenscupavslutningen

HOLMENKOLLEN (VG) Dersom Martin Johnsrud Sundby (32) dropper verdenscupavslutningen i Canada for å gå Birken, kan han gå glipp av en halv million kroner.

Dersom Sundby dropper minitouren i Quebec neste helg, er han ikke med i kampen om seieren i minitouren som er verdt 280.000 kroner.

Samtidig er reglene slik at han ikke har krav på premiepengene på rundt 300.000 kroner for sammenlagtseieren i verdenscupen, om han ikke møter opp på seremonien der.



Sundby har allerede vunnet verdenscupen sammenlagt, så han trenger bare å møte opp for å hente 300.000 kroner.



– Vil du ha premiepenger må du møte opp og hente de på seremonien, skriver Vegard Ulvang, som er leder for langrenn i FIS (Det internasjonale skiforbundet) i en sms til VG.

Medieansvarlig i FIS, Michal Lamplot, informerer VG om at det er en mulighet for at Sundby kan få pengene for sammenlagtseieren i verdenscupen, selv om han ikke drar til Canada. Regelverket her er åpent for ulike varianter.

– Det er en mulighet i regelverket til å redusere pengepremiene, men det er ingen automatikk, skriver Lamplot i en sms til VG.



Rennsjef for langrenn i FIS, Pierre Mignerey, har aldri opplevd at en vinner av verdenscupen ikke har møtt opp for å motta premien.



– Det er ingen automatikk i at Sundby mister premiepengene, for en utøver kan jo være syk eller ha en god grunn til å ikke møte opp, så vi må i så fall se på saken og ta et valg ut ifra det. Det er noe vi må diskutere i FIS, sier Mignerey til NRK.

Revansj etter VM



På femmila i Holmenkollen fikk Sundby både Niskanen-revansj og femmilsrevansje, en liten uke etter at Lahti-VM ble avsluttet med fjerdeplass på samme distanse.

Etter løpet avslørte Sundby at han langt på vei styrte Niskanens skibytte-taktikk. For Niskanen fikk tidlig i løpet en luke da Sundby byttet ski uten at han gjorde det samme.

– Så hadde han tenkt til å bytte ski etter tre runder. Det passet ikke meg så bra. Det er mye bedre å være to mann foran der enn å gå alene, sier Sundby til VG, og fortsetter:

– Da sa jeg: Det er nok smartere av deg å bytte om en runde, så kan jeg dra en runde, også presser vi sammen her og får til et bra løp, forklarer 32-åringen.

Niskanen takket ja til tilbudet, og det ble mann mot mann hele veien til mål.

Dropper kanskje verdenscupavslutningen



Og med seieren på femmila, så kan verdenscupen være over for Sundby. Han har nemlig lyst til å måle krefter mot langløperne i Birkebeinerrennet neste helg. Velger han det, så ryker mini-touren i Quebec.

– Nå kan det bli tre femmiler på tretten dager. Jeg har ikke helt bestemt meg for om jeg drar til Canada eller om jeg faktisk skal prøve og matche meg mot de beste langløperne i verden fra Rena til Lillehammer neste helg, sier Sundby til VG.

– Frister det mer?

– Akkurat nå gjør det det. Nå har ting stilt seg sånn at verdenscupen er vunnet og Sergej (Ustjugov) skal ikke til Canada, så det frister litt å prøve seg mot den gjengen der, og se hvor rå de er blitt til å stake, svarer Sundby.

Han bestemmer seg i løpet av mandagen.

VM-rykket kom en uke etter planen

Det avgjørende rykket i sola i Holmenkollen lørdag kom i en tøff bakke rundt tre kilometer før mål.

Sundby fikk en seks sekunders ledelse etter en kraftfullt tempoøkning på vei inn i Kapellskogen. 32-åringen fortsatte å kjøre knallhardt i bakkene rundt stadion. Med andre ord, det han gjerne skulle gjort under femmila i VM forrige helg.

– Seks dager etter femmila i Lahti så var det deilig å få det jeg ba om, og det var en brutal femmil, og det ble det, sier Sundby til VG.



– Tenkte du underveis på at dette skulle vært forrige helg?



– Jeg tenkte det ikke underveis, men jeg har tenkt det siste uka. Det var ikke mye som skulle til før vi hadde fått en annen femmil i Lahti enn det det ble, hadde løypekjøreren valgt å kjøre løypa så hadde det blitt annerledes, så det er småting, svarer Sundby.



Ensom på oppløpet



Med titusenvis av tilskuere i et Holmenkollen badet i sol, kunne Johnsrud Sundby gå ensom inn på oppløpet.

Til slutt var Niskanen 9,9 sekunder bak Johnsrud Sundby. Alexandr Bessmertnykh ble nummer tre.

Johnsrud Sundby sikret samtidig seier i verdenscupen sammenlagt for tredje gang.

Sjur Røthe ble nummer fire, Niklas Dyrhaug nummer fem og Hans Christer Holund nummer syv av de øvrig, best plasserte norske på femmila.

Tangerte Northug

Seieren var Johnsrud Sundbys andre strake på femmil i Kollen.

Siden den prestisjetunge femmila ble en del av verdenscupprogrammet i 1982 har kun én mann klarte det samme: Petter Northug i 2010 og i VM-femmila i 2011.

Det er imidlertid langt opp til Thorleif Haugs og Lauritz Bergendahls fire strake seire tidlig på 1900-tallet i Holmenkollrennene.

Det var Sundbys sjette pallplass på femmilen i Holmenkollen.

Lørdag gikk Northug inn til en 30. plass. Han tok seg tid til å vinke til publikum på oppløpet før han sikret seg et verdenscuppoeng.

Det ble en svært tøff femmil, som gikk på 2:02.59.

Sjur Røthe havnet nok en gang på den kjedelige 4. plassen, mens regjerende verdensmester på femmil, Alex Harvey, blr nummer seks. Niklas Dyrhaug var skuffet over at pallen glapp. Hør ham fortelle om det her:



Resultatliste:

1. Martin Johnsrud Sundby 2:02:59.7

2. Iivo Niskanen + 9,9

3. Alexandr Bessmertnykh + 1:15.2

4. Sjur Røthe + 1:15.2

5. Niklas Dyrhaug + 1:15.2

6. Alex Harvey + 1:15.4

7. Hans Christer Holund + 1:17.2

8. Sergej Ustjugov + 2:35.0

9. Andrey Larkov + 2:35.2

10. Sergej Turesjev + 2:42.2

Øvrige norske:

16. Simen Hegstad Krüger + 4:22.6

20. Daniel Stock + 5:00.7

22. Pål Golberg + 5:45.5

23. Espen Udjus Frorud + 5:45.5

30. Petter Northug + 8:21.9

32. Mathias Rundgreen + 8:38.7

34. Finn-Hågen Krogh + 9:53.1

37. Eirik Mysen + 10:23.5

41. Magnus Stensaas + 12:03.6