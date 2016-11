Sundby i SMS til Northug: Kom og hent Tour de Ski-trofeet mitt

BEITOSTØLEN (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) har gitt Petter Northug (30) beskjed om at han kan hente Tour de Ski-trofeet som han mistet etter astmasaken. Northug har ennå ikke svart eller vist tegn til å ville overta det.

Det fortalte Martin Johnsrud Sundby under sitt pressetreff på Beitostølen torsdag formiddag. Til det kom han sammen med sønnen Markus (3), som – nesten – satt musestille under hele seansen.

Sammen med Marit Bjørgen glimret en av skiforbundets aller største profiler med sitt fravær under onsdagens pressemøte før langrennsåpningen på Beitostølen fredag.

Sundby slet angivelig med sår hals.

Likevel gjennomførte han først én treningsøkt på Sjusjøen onsdag morgen. Senere på kvelden skulle han teste formen i Beitostølen-løypene på nytt, ifølge Adressa.

Martin Johnsrud Sundby ville åpenbart ikke svare på spørsmål av medisinsk art under pressetreffet torsdag. De kom fra svenske pressefolk; Johnsrud Sundby ville ha «fokus på treningen» og ga uttrykk for at han gledet seg til verdenscupstarten.

Han mente at medisinske spørsmål – det vil si astmaproblematikk og medisinering – er «vanskelig spørsmål å svare på», og overlot det til landslagets lege som vil la seg intervjue i morgen, fredag.

Han anser det som sportslig umulig å følge opp fjorårssesongen, da han vant så så si alt – før de viktigste resultatene hans ble strøket som følge av «astmamedisinen».

Johnsrud Sundby røpet deretter at han i en SMS til Petter Northug i sommer hadde spurt om han ville komme til Oslo for å hente Tour de Ski-trofeet som tilfalt ham etter Johnsrud Sundbys diskvalifikasjon.

Ifølge Johnsrud Sundby har ikke Northug besvart tilbudet.

Det tolker han dit hen at Northug ikke er så opptatt av å få det etter at han rykket én plass opp og overtok førsteplassen sammenlagt i Tour de Ski forrige sesong – etter Johnsrud Sundbys to overtredelser av reglene som gjelder for inntak av astmamedisin.

Med tanke på den nasjonale langrennsåpningen kommende helg, sier Martin Johnsrud Sundby at han har følt seg litt skranten den siste uken, men at han også har hatt en veldig bra sportslig oppkjøring til sesongen.

– Jeg har trent bra, og jeg har trent tøft. Jeg har brukbar kontroll på det mentale og fysiske, sier Martin Johnsrud Sundby.

Han mener det er vanskelig å svare på spørsmål om «utfordringer» knyttet til VM-sesongen som kommer.

– Gå fort på ski, det er der mitt fokus skal ligge. Jeg er veldig spent på hvordan kroppen vil reagere. Jeg har fått mer juling på trening enn tidligere. I år har jeg fått mer kamp enn noen gang. Jeg er fullt klar over tatt fjoråret var siste år jeg hadde en bitte liten mulighet til å være et skritt foran, sier han.

Ytterligere presset på «målsettinger», sier Martin Johnsrud Sundby at han har et veldig klart mål. Det er å vinne femmila i VM i Lahti, i skøyting.

– Jeg har gått noen runder med meg selv, og det er den distansen jeg har mest lyst til å vinne – sammen med stafetten, sier Martin Johnsrud Sundby.