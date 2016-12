Sundby håper ikke han får OL-medalje i posten

DAVOS/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) håper ikke at noen av de tre russerne foran ham på 5-mila i OL blir avslørt som dopingjuksere i McLaren-rapporten - slik at han får en medalje ettersendt i posten.

Den såkalte McLaren-rapporten – del 2 – som ble presentert fredag, hevder at så mange som 1000 russiske utøvere fra 30 idretter har vært involvert i et systematisert dopingprogram i statlig regi fra 201 til 2015, inkludert OL i London 2012 og Sotsji 2014.

100 Sotsji-prøver manipulert



Ifølge nyhetsbyrået AP skal det være bevis for at minst 15 russiske medaljevinnere fra Sotsji-OL avga manipulerte dopingprøver. Fire av dem var gullvinnere. Navnene på utøverne er foreløpig ikke kjent.

Ifølge New York Times skal professor Richard McLarens etterforskningsgruppe ha undersøkt 100 av 250 dopingprøver fra russiske utøvere som er tatt vare på etter 2014-OL. Alle skal ha blitt «tuklet» med.

Konfrontert med McLaren-rapporten i Davos fredag, ga Martin Johnsrud Sundby unnvikende svar etter spørsmål fra Dagbladet, NRK, TV 2 og VG. Femmila i Sotsji ble vunnet av russiske Alexander Legkov foran landsmennene Maksim Vylegzjanin og Ilja Tsjernousov, med Johnsrud Sundby på 4. plass.

– Det tenker jeg veldig lite på, sa han da VG spurte om hvilke tanker han gjør seg rundt et teoretisk opprykk til gull.

– Ikke noe konkret



– Hvorfor?

– Nei, fordi jeg håper og tror; ja, hvis det er noe i denne rapporten, så håper jeg det ikke handler om langrennsløpere, svarer Martin Johnsrud Sundby.

NRKs reporter: – Hvis det gjør det?

– Da må vi ta det når det eventuelt blir et svar, svarer Martin Johnsrud Sundby.

Under intervjuseansen i Davos virker han svært forbeholden når det gjelder McLaren-rapporten som handler om russisk dopingjuks i stor skala.

Sundby, som i Davos for to år siden brøt reglene for bruk av astmamedisin, mener det er vanskelig å forholde seg til en rapport der det «ikke er noe konkret».

Relativt stor forskjell



– Alle venter vel på hva han (McLaren) har av beviser, sier Martin Johnsrud Sundby til det norske pressekorpset i Davos.

Han fikk også spørsmål om de oppsiktsvekkende påstandene i McLaren-rapporten, sammenlignet med hans egen sak – om han ville sidestille den ene med den andre, slik «andre» har gjort.

Martin Johnsrud Sundby svarte at han ikke kan kommentere det, men tilføyde at det er «relativt stor forskjell» på de tingene.