TOBLACH (VG) Martin Johnsrud Sundby endte hele 36,9 sekunder bak Sergej Ustjugov på dagens etappe i Tour de Ski. Nå innser nordmannen at han er sjanseløs mot russeren.

– Jeg har ikke formen inne til å gjøre de rå løpene. Jeg er seig fra start, beina er tunge og jeg har ikke noe å gå med. Sekundene flyr, beskriver Sundby overfor pressen i nærmere ti kuldegrader i Italia.

– Det er dritkjipt. Men det er realt også. Jeg kan ikke skylde på hverken det ene eller andre, legger han til.

På spørsmål om Ustjugov avgjorde touren i dag, svarer Sundby:

– Det tror jeg. Nå er jeg nesten så defensiv at jeg må begynne å se meg bakover istedenfor fremover. Hvis kroppen skal være på dette nivået, så blir det seigt de neste to dagene.

– Men han gjør fantastiske løp gang på gang. Halvannet minutt er ikke mulig å ta inn på to dager.

– Blytung



Forskjellen mellom Sergej Ustjugov og Martin Johnsrud Sundby i Tour de Ski-sammendraget er ett minutt og 34 sekunder. Det gjenstår en 15 kilometer fellesstart i Val di Fiemme, og den avsluttende etappen opp monsterbakken søndag.



I fjor hadde Sundby 19,1 sekunder bedre klatretid, altså i selve slalåmbakken, enn Ustjugov.



Ustjugov tok sin femte strake etappeseier i Tour de Ski. Russeren var best fra start, og ledet tidlig med nesten åtte sekunder på Sundby.



Russeren økte, og på passering 6,6 kilometer var han 22,4 sekunder foran Sundby.



– Blytungt altså. Kroppen funker ikke i det hele tatt. Det er litt kjedelig at det ikke er bedre nå, sa Sundby til NRK etter løpet og la til:



– Jeg er generelt seig. Det er ikke noe trøkk i kroppen. Jeg har ikke noe å gå med. Det er surt i dag. Akkurat nå er jeg ikke bedre. Det er det dårligste distanserennet jeg har gått på år og dag.



Han endte til slutt på 14. plass.



PALLEN: Sergej Ustjugov (i midten) vant 10 kilometeren i Toblach med 0,4 sekunder foran Maurice Manificat (t.v.), mens Simen Hegstad Krüger fra det norske rekruttlandslaget tok sin første pallplass i verdenscupen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Kritisk for Martin



Dette sa NRKs langrennsekspert Torgeir Bjørn da Sundby passerte 6,6 kilometer.



– Dette er kritisk for Martin, sa Bjørn under løpet og la til:



– I realiteten kan Ustjugov avgjøre touren allerede i dag.



Men det var ikke Sundby som skulle gi Ustjugov hardest kamp i Toblach. Franske Maurice Manificat ble nummer to - bare 0,4 sekunder bak Ustjugov.



Nå er Sundby ett minutt og 34 sekunder bak Ustjugov i sammendraget.

– Det skal et mirakel til om Martin skal vinne touren sammenlagt nå, sa Torgeir Bjørn.



- Det er avgjort nå. Nå kan han (Ustjugov) spasere til topp i Alpe Cermis, oppsumerte NRK-ekspert Fredrik Aukland på tv etter rennet.



Pallplass til Krüger



Simen Hegstad Krüger gikk inn til 3. plass, syv tideler foran finske Matti Heikkinen. Dette var Krügers første pallplass i verdenscupen.



– Jeg måtte jobbe veldig bra for å komme med over kulene med stive ben på slutten der, saKrüger til NRK og la til:



– Første pallplass i verdenscupen, det er en stor milepæl. Det hadde jeg ikke turt og håpe på. Det er vanvittig kult.



Didrik Tønseth startet først av de norske med startnummer 16, han gikk inn til ledelse. Han slo også Dario Cologna, sveitseren var 0,7 sekunder bak Tønseth i mål. Men da Heikkinen gikk i mål, så overtok han ledelsen, nesten 10 sekunder foran Tønseth.



– Jeg nyter den utfordringen jeg har nå. Dette er en tøffere mental prøvelse enn å lede med to minutter og vite at du har sammenlagtseieren i lommen. Jeg vil selvfølgelig at dette skal bikke min vei. Det kan ikke bli mer spennende, sa Sundby til VG torsdag, da løperne hadde hviledag.

Med to etapper igjen, så er det nå 43 løpere igjen i herreklassen i Tour de Ski.

Resultater 10 km. friteknikk, individuell start:

1. Sergej Ustjugov, 21,47.9

2. Maurice Manificat, Frankrike, +0,4

3. Simen Hegstad Krüger, +16,6

4. Matti Heikkinen, Finland, +17,3

5. Marcus Hellner, Sverige, +25,9

6. Didrik Tønseth, +27,2

Øvrige norske:

14. Martin Johnsrud Sundby, +36,9

15. Christer Holund, +37,8

21. Niklas Dyrhaug, +44,3



Sammenlagt Tour de Ski (5 av 7 etapper):

1) Justjugov 2.13.51,0, 2) Sundby 1.34,1, 3) Cologna 2.07,5, 4) Alex Harvey, Canada 2.08,0, 5) Manificat 2.14,5, 6) Heikkinen 2.32,3, 7) Krüger 2.34,0, :sunglasses: Hellner 2.43,4, 9) Tønseth 2.44,8, 10) Gaillard 4.23,1.Øvrige norske: 13) Holund 4.27,6, 14) Dyrhaug 4.34,3, 16) Røthe 4.52,5.