Sundby desperat etter do-besøk før monsterrykkene

SANDNES (VG) Selv da han ble tvunget til å ta en tissepause underveis klarte ikke konkurrentene å rykke fra ham. Martin Johnsrud Sundby (32) var helt overlegen på åpningen av Blinkfestivalen.

Sundby gikk i mål til en knallsterk seier på dagens 60 kilometer klassisk foran Simen Hegstad Krüger og finske Iivo Niskanen.

Etter løpet avslørte Røa-løperen likevel at han hadde store problemer underveis. Han forsvant nemlig ved enkelte anledninger helt ut av TV-ruten.

– Jeg måtte på do. Jeg slet med det de første fire milene. Jeg måtte prøve å gjøre «mitt fornødne». Jeg hadde tre valg: Jeg kunne pisset i buksa. Jeg kunne latt feltet gå, eller prøve å «smette den ut» underveis der, forklarer Sundby til VG – dels flau og litt med et smil om munnen.

SUVEREN VINNER: Martin Johnsrud Sundby, her på veien mellom Ålgård og Sandnes på første dag av Blinkfestivalen. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

– Ubehagelig



Han endte med å velge den siste løsningen, det vil si den syklistene velger i sine ritt.

– Jeg prøvde opptil flere ganger. Jeg forsvant litt ut og inn av skjermen. Jeg fikk i hvert fall «skvettet ut» det lille jeg trengte.

– Stresset det deg underveis der?

– Jeg var mer stresset for at det var ubehagelig å gå på do, sier Sundby, som må le litt av hele situasjonen.

– Det var hardt



Han stod for en knallsterk prestasjon med rulleski under beina onsdag kveld. Sundby ledet an foran i feltet da han først hektet av en svær gruppe, blant annet bestående av Petter Northug. Deretter kvittet han, Iivo Niskanen og Simen Hegstad Krüger seg med ytterligere tre mann. Dermed var det kun den norsk-finske trioen igjen.

Det var på dette tidspunktet Sundby måtte på do. Kort tid senere leverte han og Krüger en råsterk fartsakselerasjon. Da måtte Niskanen gi slipp de siste ti kilometerne. De siste hundre meterne vartet Sundby opp med et knallsterkt rykk opp den siste motbakken og henviste lagkompis Krüger til andreplass.

– Det var knalltøft nivå på den gruppen. Det var hardt. Jeg måtte prøve rykket et eller annet sted. Jeg vet ikke hvor imponerende det var, sier 32-åringen.

Northug 19 minutter bak



SLET: Petter Northug, her fra startområdet i Ålgård før dagens 60 kilometer. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

En det var knyttet stor spenning til var Petter Northug. 31-åringen vant denne distansen på samme tid i fjor. Den regjerende Blink Classic-mesteren hadde ingen sjanse i dag.

Han havnet tidlig i gruppen bak teten, men måtte deretter slippe den også.

Dermed handlet det meste om å gå kontrollert inn til mål. Ved halvgått løp lå Northug på 24. plass, fire og et halvt minutt bak Sundby. I mål var differansen mye, mye større. Faktisk hele 19 minutter.

– Jeg var med gruppen som jaget tetgruppa. Men så kjente at jeg at det ikke var min dag, så jeg la meg ned og slapp opp halvveis, sier Petter Northug til VG.

Pen og pyntelig start



Han svarer kontant «nei» på spørsmål om ikke han – som vant tilsvarende øvelse i fjor – er litt skuffet. Nå vet han ikke helt hvilken konkurranse han står over denne uken. Torsdag er det kraftprøven Lysebotn opp, før uken i Sandnes rundes av med 15 kilometer fredag og sprint lørdag.

Northug svarer følgende på om han ligger litt bak fjoråret.

– Forskjellen er nok Tomas (lillebroren). Han var veldig treningssterk i fjor sommer. Han gjorde mye av jobben på hardøktene. Det ble bra nivå og vi startet litt tidligere med sesongen enn i år. Nå har det også vært en mer pen og pyntelig start. Da vil formen også komme litt senere. Det visste vi da vi kom også, sier Northug.

PS: De tre innlagte spurtene på dagens distanse var det Vegard Vinje (Lyn Ski) og Sivert Knotten (Svarstad IL), Sjur Røthe (Voss IL) som vant.