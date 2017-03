Sundby ba Niskanen la være å bytte ski - så stormet han inn til seier

HOLMENKOLLEN/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) tok sin andre strake femmils-triumf i Holmenkollen. Det gjorde han etter en taktisk manøver.

Som under 15 kilometeren i VM var det duoen Iivo Niskanen og Martin Johnsrud Sundby det sto mellom.

Denne gangen i folkehavet i Holmenkollen. Og med omvendt resultat.

Dermed fikk Sundby både Niskanen-revansj og femmilsrevansje, en liten uke etter at Lahti-VM ble avsluttet med fjerdeplass på samme distanse.

Etter løpet avslørte Sundby at han langt på vei styrte Niskanens skibytte-taktikk. For Niskanen fikk tidlig i løpet en luke da Sundby byttet ski uten at han gjorde det samme.

– Jeg spurte ham ute i løypen: Har du tenkt å bytte ski nå?, sier Sundby til NRK om muligheten for å bytte ski etter rundt 25 kilometer, og legger til:

– Det hadde han tenkt til. Det så jeg ikke på som noen fordel. Så da sa jeg at nå venter vi en runde, også drar jeg nå og så bytter vi etter neste, sier Sundby til NRK.

Niskanen takket ja til tilbudet, og det ble mann mot mann hele veien til mål.

VM-rykket kom en uke etter planen

Det avgjørende rykket kom i en tøff bakke rundt tre kilometer før mål.

Sundby fikk en seks sekunders ledelse etter en kraftfullt tempoøkning på vei inn i Kapellskogen. 32-åringen fortsatte å kjøre knallhardt i bakkene rundt stadion.

– Da kom det rykket som egentlig skulle kommet forrige helg. Det funket i dag i hvert fall, så det er jeg veldig glad for, sier Sundby til statskanalen.



Med titusenvis av tilskuere i et Holmenkollen badet i sol, kunne Johnsrud Sundby gå ensom inn på oppløpet.

Til slutt var Niskanen 9,9 sekunder bak Johnsrud Sundby. Alexsandr Bessmertnykh ble nummer tre.

Johnsrud Sundby sikret samtidig seier i verdenscupen sammenlagt for tredje gang.

PALLEN: Fra venstre: Andremann Iivo Niskanen, vinner Martin Johnsrud Sundby og tredjemann Alexandr Bessmertnykh. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Tangerte Northug

Seieren var Johnsrud Sundbys andre strake på femmil i Kollen.

Siden den prestisjetunge femmila ble en del av verdenscupprogrammet i 1982 har kun én mann klarte det samme: Petter Northug i 2010 og i VM-femmila i 2011.

Det er imidlertid langt opp til Thorleif Haugs og Lauritz Bergendahls fire strake seire tidlig på 1900-tallet i Holmenkollrennene.

– Holmenkollen er alltid fantastisk. Det er ekstra spesielt for meg siden det er hjemmebane. Det har vært min treningsarena siden jeg var ni år gammel, så det er fantastisk gøy, sier Sundby til NRK.

Det var Sundbys sjette pallplass på femmilen i Holmenkollen.

Lørdag gikk Northug inn til en 30. plass. Han tok seg tid til å vinke til publikum på oppløpet før han sikret seg et verdenscuppoeng.

Niskansen fikk luke

Det ble en svært tøff femmil, som gikk på 2:02.59. Én ting ble imidlertid klart tidlig: Det skulle stå mellom to mann.

Den ferske verdensmester Iivo Niskanen satte opp tempoet i starten av den andre av seks runder. Niskanen økte tempoet og kjørte jevnt hardt i front hele andrerunden. Han fikk med seg Martin Johnsrud Sundby, Sjur Røthe, Hans Christer Holund, Niklas Dyrhaug, Alex Harvey og Jens Burman.

Etter rundt 16 kilometer byttet samtlige i tetgruppen ski – utenom Niskanen.

Sundby sa at han ikke ble stresset da han så Niskanen forsvinne, mens han selv byttet ski.

Der banket 25-åringen løs på tredjerunden alene i tet, og ledet plutselig med over 15 sekunder ned til Johnsrud Sundby.

På nypreppede ski klarte 32-åringen fra Røa å taue inn overmannen fra 15 kilometeren i Lahti i løpet av den påfølgende runden.

På fjerde runde gikk de to sammen, før de begge byttet ski 16,7 kilometer før mål.

Dermed ble det mann mot mann helt siste slutt med folkefesten i Holmenkollen som ramme.

– Jeg tror Martin har grillet Niskanen ganske hardt på denne runden, sa landslagstrener Tor-Arne Hetland til NRK etter den nest siste runden.

Det så ut til at Hetland hadde rett i det, for da Sundby rykket, hadde ikke Niskanen noe som helst å svare med.

