KUUSAMO (VG) Emil Iversen (25) vurderte å reise hjem etter gårsdagens sprint-nedtur. Etter å ha slått voldsomt tilbake i dag haglet det med spøkefulle forslag for hvordan formen kan ha gått fra elendig til topp internasjonalt nivå.

Trønderen knep nemlig andreplassen bak finske Iivo Niskanen på dagens 15 kilometer klassisk. Martin Johnsrud Sundby ble nummer tre.

For Iversen var det en kjempeopptur etter gårsdagen. Da ble det en tidlig exit i kvartfinalen. Iversen var langt nede. Til VG fortalte han at selvtilliten var på et bunnivå.

Lover at han ikke tullet



I pressesonen etter løpet gikk spekulasjonene om han hadde drevet en ren formbløff etter lørdagens konkurranse. Landslagstrener Tor-Arne Hetland sier søndag spøkefullt til VG at eleven må ha brukt for mye tid på andre ting. Hetland peker på at Iversen brukte fredag kveld på å styre NRKs snapchat-konto.

– Jeg kan love deg én ting: Jeg tullet ikke i det hele tatt. Jeg var en halvcentimeter å ikke gå dette løpet. Jeg tenkte «jeg gir f*** og prøver». Det var ganske lurt, sier Iversen til VG, på spørsmål om han bløffet.

Han sier det er nærmest ubeskrivelig godt å havne på pallen. 25-åringen sier han virkelig var langt nede og kjenner på seg selv at det var deilig å vise at han ikke er så verst på ski likevel.

Svensk jente?



Pappa Ole Morten Iversen, som er trener for Sveriges damelandslag, ba sønnen roe ned litt. Han mener Emil Iversen har en tendens til å gå fort i kjelleren når det går dårlig, mens sønnen går like fort opp når det går bra.

Didrik Tønseth, som ble nummer fire søndag, mener lagkompisen ble reddet etter en løpetur med en svensk jente lørdag kveld. Svenske medier har den siste tiden rettet fokus på Iversens relasjon til det svenske sprint-esset Stina Nilsson.

– Det var en blanding av joggetur med den svensken (som han hevder å ikke huske navnet på) og den nydelig sjakksendingen til NRK med Torstein Bae, sier Iversen. Til underholdningen valgte han en pizza Grandiosa og brusflaske.

Har slitt i høst



Fjorårets store komet på landslaget innrømmer at han «har vurdert om ting er på stell». Å ligge langt bak flere av lagkompisene på trening har vært tungt. I tillegg ble han nødt til å reise hjem fra et høydeopphold i oppkjøringen og ble senere syk.

Resultatmessig var det likevel brukbart på Beitostølen sist helg. Sprintrennet i går, som er øvelsen han satser på inn mot Lahti-VM, ble en gedigen skuffelse.

– Det er sånn jeg er. Det går opp og ned. Men det er små marginer i langrenn, sier Iversen.

Sundby: – Brutalt å gå skirenn

BRUTALT: Sundby mente formen virket god tross en ukes sykeleie. Men å gå skirenn beskrev han som brutalt. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

At Iversen skulle ta steget helt opp på pallen i dag var ingen selvfølge. Herrenes første distanserenn i verdenscupen utviklet seg til en langrennsthriller med firkløveret Iversen, Johnsrud Sundby, Niskanen og Calle Halfvarsson i hovedrollene.

Til slutt var det de tre første som farget pallen i rødt, hvitt og blått.

– Jeg syns det var ganske brutalt å gå skirenn igjen. Jeg syns jeg gjorde et bra løp, men i dag fikk jeg bank av to andre. Jeg har ikke den helt rå formen, men jeg var fornøyd med formen, sier Sundby om sitt eget løp til NRK.

Best av alle var imidlertid Iivo Niskanen.

– Det er en av mine favorittløyper. Man trenger god kapasitet for å kjempe i toppen her, så jeg er svært fornøyd, smilte Niskanen etter at seieren var sikret.

Resultatliste 15 kilometer menn:

1. Iivo Niskanen 35.27.6

2. Emil Iversen + 10,2

3. Martin Johnsrud Sundby +11,2

4. Didrik Tønseth + 17,0

4. Johan Olsson + 17,0

6. Finn Hågen Krogh +18,3

Øvrige norske:

12. Simen Hegstad Krüger + 36,0

13. Martin Löwstrøm Nyenget + 41,3

18. Niklas Dyrhaug + 52,5

38. Sjur Røthe + 1,28,5