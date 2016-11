Presseforbundet refser Sundbys boikott: – Forkastelig

Norsk Presseforbund kritiserer skistjernen Martin Johnsrud Sundby (32) for valget om å boikotte en TV 2-journalist.

– Klart at det er helt forkastelig av Sundby. Han burde opptre profesjonelt. Han har holdt på så lenge at han burde vite hvordan han skal takle dette, sier generalsekretær i Norsk Presseforbund Nils E. Øy.

REAGERER: Generalsekretær i pressebobundet, Nils E. Øy, her avbildet under en boklansering, mener Johnsrud Sundby burde vært mer profesjonell. Foto: Berit Roald , NTB scanpix

Martin Johnsrud Sundby vil ikke la seg intervjue av TV 2s reporter Ernst A. Lersveen (63). I helgens verdenscupåpning i Kuusamo var det TV-kanalens fotograf, og ikke Lersveen, som gjorde intervjuene med Sundby.

Bakgrunnen for saken er at det i juni ble kjent at Johnsrud Sundby hadde brutt dopingreglementet. Han fikk administrert en nær ti ganger for høy dose av astmamedisinen ventoline på forstøverapparat. Han ble dømt til to måneders suspensjon etter at saken hadde vært oppe til behandling i øverste instans, nemlig CAS (Idrettens voldgiftsrett).

32-åringen er uenig i måten Lersveen har opptrådt på.

– Hvis han har noe å klage på burde han ta kontakt med TV 2s redaktør. Eventuelt sende inn en klage til Pressens Faglige Utvalg (PFU), sier Øy.

Leder for Norske Sportsjournalisters Forbund, Reidar Sollie, synes også Sundby burde tatt et annet valg.

– Boikott er aldri noen løsning i pressesammenheng. Jeg vil oppfordre Sundby til å ta en prat med Lersveen, så de får skværet opp, sier Sollie.

– Når man oppsøker offentligheten, og nærmest forventer omtale når det går bra, så må man tåle at det kommer saker i tyngre tider også, påpeker Øy.

Sundby forklarer boikotten slik i en e-post til VG:

– Dette dreier seg ikke om at TV 2 stiller kritiske spørsmål, men om at Lersveen har latt sterke personlige meninger prege en ensidig og forutinntatt journalistikk. Mange har reagert på hans mistenkeliggjøring. Det blir vanskelig å forholde seg til en journalist som har så klare forutinntatte meninger som kommentator. Jeg lar meg gjerne intervjue av andre i TV 2, og svarer mer enn gjerne på spørsmål om min bruk av astmamedisin, skriver Sundby.

Ba Lersveen dempe seg

TV 2-reporteren har fått kritikk for å ta rollen som kommentator, i tillegg til å være journalist, i de to store dopingsakene som har preget norsk langrenn siden i sommer. Det fikk i høst kanalens ledelse til å reagere, skrev Dagbladet.

– Denne uredde journalistikken har gitt oss nyhetssaker som har bidratt til å få frem et mer sannferdig bilde. Vi kaster ikke terning på egne reportere utad, men evaluerer oss selv internt hele tiden og Lersveen vil fremdeles dekke langrenn for TV 2, skriver redaksjonssjef i TV 2-sporten, Espen Solbakken, i en e-post til VG.

Reidar Sollie mener det er viktig at sportsjournalistene tør å ha et kritisk blikk til idrettsutøvere.

– Det er en del av tilværelsen. De må tåle å få kritiske spørsmål. Det kan ikke forventes at journalister bare skal være en del av «heia-gjengen».



– Jeg har ikke registrert at han har kommet med meninger over streken. At TV 2 har tatt det opp kan jo tyde på det, men at det stilles spørsmål er viktig, og riktig. Det jeg har sett er berettigede spørsmål, mener Sollie.

Øy har ikke fått med seg hva Lersveen har skrevet og sagt, men understreker viktigheten av et kritisk blikk.

– Det er klart det er helt riktig av TV 2. Det ville se merkelig ut hvis mediene kun viser glansbildene, sier han.

Fotografen tok over

TV-kanelen har gjennom helgen gjort intervjuer med langrennsstjernen, men i stedet for at Lersveen snakket med Sundby, var det fotograf Yngve Sem Pedersen som tok over.

Lersveen intervjuet hele langrennslandslaget og flere utenlandske løpere fra kanalens plass i pressesonen utenfor målområdet, men trådte til side da Røa-løperen skulle uttale seg.

– For oss er innhold og journalistikk det aller viktigste, ikke hvem som gjør intervjuene. Langrenn er kanskje Norges viktigste idrettsmiljø akkurat nå, og der ønsker vi å være aktive med betydelige ressurser, sier Solbakken i TV 2.



Han legger til at de er i dialog med skiforbundet for å få til en løsning.