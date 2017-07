Northug sjanseløs etter voldsomt Sundby-kjør

SANDNES (VG) Regjerende Blink Classic-mester, Petter Northug (31), hadde ingenting å stille opp mot Martin Johnsrud Sundby (32) & co.

For kampen om seieren på dagens 60 kilometer på veiene mellom Ålgård og Sandnes, stod lenge mellom kapasitetsløperne Sundby, finske Iivo Niskanen og Simen Hegstad Krüger.

De to norske landslagsgutta klarte imidlertid å riste av seg finnen ti kilometer før mål og det ble en helnorsk duell de siste 800 meterne. Der viste Sundy seg som sterkest med et rått rykk opp den siste lille motbakken. Krüger klarte ikke å tette luken. Dermed vant Røa-løperen første konkurranse i Sandnes to sekunder foran foran lagkameraten.

Northug sjanseløs



Det var før rennet knyttet stor spenning til hva Petter Northug kunne få til, men det skulle vise seg at han var sjanseløs. Han havnet tidlig i gruppen bak teten, men måtte deretter slippe den også.

Dermed handlet det meste om å gå kontrollert inn til mål. Ved halvgått løp lå Northug på 24. plass, fire og et halvt minutt bak Sundby. I mål var differansen enda større.

Profiltungt startfelt



Maritn Johnsrud Sundby og Iivo Niskanen på start i Ålgård onsdag. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Det var faktisk Northug som vant 60 kilometeren – distansen som åpner Blinkfestivalen – i fjor sommer. Da var han i kalasform, mens han på samme tidspunkt denne sesongen angivelig ikke skal være like rå. Oppgaven med å forsvare «tittelen» ble ikke enklere ved at han møtte et enda tøffere startfelt i år.

For eksempel stilte den russiske VM-kongen Sergej Ustjugov til start. Det samme gjorde Finland-helt Iivo Niskanen. I tillegg til deler av det norske allroundlandslaget.

Farten fra start var knalltøff.

Stod mellom tre mann



Det preget også Northug til å begynne med. Han stresset ikke nevneverdig mens Ustjugov og Sundby dro fronten av feltet. Northug dannet på sin side baktroppen og tok det helt rolig.

Men farten i teten satte sitt preg på løperne. Feltet lå samlet frem til de hadde gått 20 kilometer. Da stakk Anders Aukland, Simen Østensen, Sjur Røthe, Krüger, Sundby og Niskanen. Løperne bak var sjanseløse til å henge på.

I teten ble seks løpere etter hvert til tre de siste tjue kilometerne. Da det gjenstod ti kilometer måtte Niskanen gi opp, og i avslutningen var det Sundby som var sterkest til slutt.

PS: De tre innlagte spurtene på dagens distanse var det Vegard Vinje (Lyn Ski) og Sivert Knotten (Svarstad IL), Sjur Røthe (Voss IL) som vant.



