Nagler norsk astmapraksis til veggen

STOCKHOLM (VG) To blad Larsson, begge ledende astmaforskere, retter hard kritikk mot leger rundt det norske skilandslaget. En av dem spekulerer i forsøk på å lure regelverket i Sundby-saken.

– Dette, sa Kjell Larsson, og pekte mot skjermen: – Dette er dosene til en som er feilbehandlet, en som får disse dosene burde hatt en helt annen behandling.

REAGERER: Kjell Larsson reagerer på de dosene Martin Johnsrud Sundby fikk utdelt i forbindelse med de aktuelle rennene i Toblach og Davos. Sundby ble senere dømt i CAS, og fikk en to måneder lang utestengelse. Foto:

Tallene han pekte på var grenseverdiene Martin Johnsrud Sundby i sommer ble dømt til to måneders suspensjon for å ha brutt.

1600 mikrogram salbutamol, som er grensen for hva som er tillatt uten å rammes av dopingreglene, er i følge Larsson en «ubegripelig dose». Larsson selv skal være en del av granskningskomiteen som skal vurdere medisinbruken i norsk langrenn.

Kjell Larsson snakket til en fullsatt sal i Stockholm under arrangementet som omhandlet astma, idrett og doping. Blant temaene var WADAs endrede regler, som en jurist VG pratet med mener er en direkte følge av Sundby-saken.

Spekulerer i forsøk på juks

Sammen med Lars Larsson utgjør Kjell Larsson en av de mest respekterte duoene hva gjelder forskning på astma i Norden. Lars Larsson karakteriserte 1600 mikrogram som en «fryktelig» stor dose.

Martin Johnsrud Sundby ble dømt for å ha brukt en maskin ladet med 15.000 mikrogram, som ble konsentrert til en kort periode før renn. Den norske leiren begrunnet metoden med at de mener forskning viser at 90 prosent av medisinen blir borte på veien når man bruker et forstøverapparat.

Tror du gitt de forklaringene som har kommet, at de (Martin Johnsrud Sundby og medisinsk team, journ anm.) tror det er en prestasjonsfremmende effekt, og at de har prøvd å lure regelverket?

– Ja, det tror jeg, selv om det blir en spekulasjon, vil det være rimelig å anta. Det jeg kan si er at jeg som astmalege ikke tror at denne behandlingen ble gjennomført fordi han hadde astma akkurat der og da. Da må det ha vært en annen grunn. De får man bare spekulere i, sier Lars Larsson til VG.

– Gjort graverende feil

Larsson har fulgt med på sakene som har preget norsk langrenn i høst, og viste til sakene som har omhandlet medisinering av friske utøvere.

– Det er ikke bra, de opererer i en praksis som er i en gråsone rent etisk.

I sum har det blåst hardt rundt Norges Skiforbund generelt, og dopingproblematikken spesielt. Forklaringene til både Johaugs og Johnsrud Sundbys sak preges av feil fra legehold.

Hva tenker du om legeapparatet rundt de norske skilandslagene?

– De har vel ikke gjort noe kjempegodt arbeid, sier Lars Larsson, som ler litt sammen med noen svenske journalister, før han får en mer alvorlig tone:

– Det er åpenbart menneskelige feil her, som er store. Det er gjort graverende feil, det er det liten tvil om.

VG har vært i kontakt med flere personer i Norges Skiforbunds ledelse, som henviser til Katharina Rise, som leder granskingsutvalget rundt medisineringspraksisen. Hun har så langt ikke besvart henvendelsen fra VG.

