Nå tør Sundby endelig bruke av formuen sin

SANDNES (VG) Mens andre store idrettsprofiler har investert tungt i ulike selskap, har Norges beste langrennsløper sittet på gjerdet. Men nå tør Martin Johnsrud Sundby (32) risikere noe økonomisk.

– Jeg måtte sette livet på vent en periode. Så enkelt var det. Jeg hadde muligheten til å ha to fokus: Det var å trene knallhardt og ta vare på familien den perioden. Jeg har heldigvis muligheten til å se litt bredere nå, sier Sundby til VG.

For der andre idrettsutøvere har tjent gode penger ved å plassere pengene sine i ulike selskaper, er det «endelig» Sundbys tur. 32-åringen har fått en ro i livet han ikke har hatt på lenge, og har dermed blitt en betydelig investor i forsikringsselskapet Tribe, også omtalt av Dagens Næringsliv for en uke siden.

– Nå har jeg fått muligheten til å begi meg inn på andre deler av denne karrieren. Muligheter åpner seg. Jeg synes det er gøy, spennende og inspirerende å møte interessante folk.

– Bruker stor del av formuen



Det gleder landslagstrener Tor-Arne Hetland at Sundby ser på mulighetene sine etter noen svært tunge år. Han poengterer at foruten boligkjøp, så fungerer også investeringer i selskaper som en del av pensjonssparingen til flere utøvere.

Sundbys rolle ble i hvert fall formalisert i juni i år. 32-åringen – som ifølge skatteligningen fra 2015 har en formue på nesten syv millioner kroner og inntekt på 5,5 millioner – er inne med en «betydelig sum». Det forteller daglig leder og styreleder, Rune Brunborg.

– Det betyr mye for ham og oss. Det har monnet godt. Han er en av de større investorene og han bruker en stor del av sin plasserbare formue, sier han til VG.

UTSLITT: Martin Johnsrud Sundby ble nummer seks i konkurransen Lysebotn Opp torsdag. Her etter målgang på toppen av bakken. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Ikke har dritten hengende over meg



Et slikt eventyr har han ikke hatt i tankene på to og et halvt år. I januar 2015 fikk han beskjed om at han hadde brutt WADAs dopingreglement. Det gikk halvannet år før saken ble kjent i offentligheten. I mellomtiden kjempet Sundby en kamp for å renvaske seg. Slik skulle det ikke gå. I fjor sommer ble han utestengt fra idretten i to måneder.

Med dommen fulgte en voldsomt mediekjør. Det ble familie og trening inntil sesongen var over. Nå er situasjonen totalforandret.

– Det er utrolig ålreit å ha en sommer og vår – både når det gjelder trening og ellers i livet – hvor jeg ikke har «dritten» hengende over meg, slik det har vært de siste årene.

Til å stole på



Brunborg klarer i hvert fall ikke skryte nok av Sundby.

– Vi har merket at han er utrolig mye mer glad og moden nå. Han kom inn med et teppe av usikkerhet hengende over seg. Men nå sprudler han både som utøver, med oss og som medieperson.

Selskapet er nyoppstartet og har hentet inn totalt 35 millioner kroner over to år. Det er fordelt på 35 investorer totalt, noen små og noen større. De så samtidig et behov for å ha en ambassadør som «ga selskapet et kvalitetsstempel», forteller Brunborg.

– Vi trengte en som er «hel ved», er hardtarbeidende og til å stole på. Da kom Martin øverst på listen vår, sier han.

Deretter skulle det bare noen møter til før Sundby var med på laget. Hvorvidt investorrollen har gitt mersmak vil ikke Sundby svare helt konkret på.

– Hvor mye mer jeg skal investere? Nå skal jeg stort sett bare investere i trening fremover, sier Sundby og blunker.