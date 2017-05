Langrennsherrene tror at denne mannen kommer til å sjarmere Ek Hagen på «Farmen»

SOGNEFJELLET (VG) Langrennsherrene er sikre på at langrennsløper Martine Ek Hagen og kunstneren Aune Sand finner tonen på Farmen.

Mens Martine Ek Hagen tar seg et friår fra langrennssporten og er opptatt med innspilling til «Farmen kjendis» i Finnsvika ved Kornsjø utenfor Halden, så er langrennslandslaget på samling på Sognefjellet. De gleder seg til å se Ek Hagen på tv til høsten.

– Jeg leste en overskrift at hun og Erlend Elias har røket litt i tottene på hverandre allerede, det var jo veldig tidlig, allerede på dag en eller to. Han virker som en fyr med mye temperament, så det aner meg kan bli litt berg og dalbaneforhold, sier Martin Johnsrud Sundby.

Han har sett litt på Farmen. Det er spesielt to personer han tror Ek Hagen kommer til å finne tonen med.

– Så har du jo folk som Staysman og han maleren Sand, de to går det vel ikke an å bli uvenner med ser jeg for meg. De syns jeg det hadde vært gøy å være på «Farmen» med og, så jeg håper hun blir litt kompis med dem, sier Sundby til VG.

Han har vært verdens beste skiløper de siste sesongene, og selv om langrennsløperne stadig er på jakt etter nye seirer, så er det ikke all jakt han tror langrennskollegen passer til.

– Jeg tror ikke Marine er så inne i jaktmiljøet, og jeg tror kanskje ikke hun matcher perfekt med jegertvillingene. Det ser ut som en spennende gjeng dette, sier Sundby.

Spår duett mellom Ek Hagen og Staysman



Emil Iversen tror Farmen-deltakelsen kan føre til en ny karriere for Ek Hagen.

– Jeg tror at Martine og Staysman finner tonen utrolig godt. Martine har jo lagt ut noen videoer på nett hvor hun synger selv, så det kommer kanskje en duett etter «Farmen»? Det blir spennende å se. Jeg tror også hun får en god tone med Aune Sand . Han er jo en spennende type, han kommer sikkert til å like henne godt, sier Iversen til VG.

Han skulle gjerne deltatt selv.

– Det hadde vært artig for meg, jeg har drevet mye med gårdsarbeid og dyr. Men det må eventuelt bli etter karrieren, sier Iversen.

– Hva er vanskeligst å vinne: OL-gull eller «Farmen»?

– OL-gull. Jeg ser meg selv som en sterk kandidat til å vinne «Farmen». Det er en større utfordring å vinne OL-gull, svarer Iversen.

Tror Sand smigrer med høytlesning



Niklas Dyrhaug tror også Ek Hagen får god kjemi med Aune Sand.

– Hennes første venn blir garantert Aune Sand, det er jo en legende. Jeg tror Martine blir smigret når han kommer med sitater boka si. Men Martine og Erlend Elias kan gå på en karamell. En langrennsløpere og Erlend Elias tror jeg er en shabby match, sier Dyrhaug.

Heidi Weng er tremenning med Ek Hagen. Hun tror tremenningen har øvd litt og stiller godt forberedt. Men hun spår også en utfordrende finale om hun møter Frank Løke der.

– Jeg så han Løke skal være med, så hvis hun kommer helt til finalen, så tror jeg han kommer til å bli veldig stor utfordrer. Jeg ser på han som den som er mest maskin, sier Weng til VG.

Langrennsdamene forteller at «Farmen kjendis» har vært tema på samlingen på Sognefjellet. Løperne trener med snø under skiene 40 mil fra Oslo.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen forteller at langrennsvenninnen er kjempehyggelig og omsorgsfull.

– Jeg tror hun liker om det blir litt fysisk, om hun bare skal sitte og brodere tror jeg det blir litt kjedelig, sier Jacobsen til VG.

Østberg gleder seg



Ingvild Flugstad Østberg gleder seg til å se litt på «Farmen kjendis» til høsten.

– Martine er en person det er vanskelig ikke å like. Så om noen ikke liker henne, så er det kanskje dem det er noe galt med, sier Østberg til VG.

– Hva er fordelen til Ek Hagen på «Farmen»?

– Hun har godt humør. Hun er fysisk sterk og har sterk vilje, men jeg vet ikke om hun har øvd mye på å melke kuer eller sette opp et gjerde, svarer Østberg.

Ek Hagen var på langrennslandslaget fra 2013 til 2015. Hun har også vært på rekruttlandslaget. I januar 2015 kom hun på pallen i et verdenscuprenn. Damelandslagstrener Roar Hjelmeset gleder seg også til å se på «Farmen kjendis».

– Martine vinner. Hun er jo den fødte bonde, sier Hjelmeset til VG og ler stort før han legger til:

– Nei, jeg har ikke tro på Martine som bonde altså. Og det kan du få skrive.