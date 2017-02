OTEPÄÄ/OSLO (VG) Johannes Høsflot Klæbo (20) viste strålende VM-takter i Estland lørdag. Ingen kunne tukte nordmannen på spurten.

– Det er stort. Jeg følte at jeg har vært i så mange finaler, at nå var det på tide. Det er stort å få gjøre det rett før VM, sa Klæbo til NRK, og la til:

– Jeg håper at jeg kan få gå noe annet enn bare sprinten i VM.

Krogh nummer to

Året store komet vant altså generalprøven fem dager før VM-debuten - og kunne innkassere sin første verdenscuptriumf. Seieren var overlegen og suveren, han parkerte de mer rutinerte stjernene tidlig i finalen med et massivt rykk og holdt avstanden helt i mål.

Finn Hågen Krogh kom på 2. plass, russiske Sergej Ustjugov ble nummer tre. Sindre Bjørnestad Skar fikk 5. plass, mens lagkamerat Håvard Solås Taugbøl kom på plassen bak.

Stavene ødela for Sundby og Northug

Det var over for Petter Northug allerede i kvartfinalen. VM-håpet fikk trøbbel med sin høyre stav og knakk den på et av sine første stavtak, noe som gjorde at han havnet bakpå i feltet, 4. plass holdt ikke til avansement. De som er spent på trønderens VM-form ble ikke særlig klokere denne lørdagen.

– Det er sånn som skjer, jeg følte meg pigg og skulle gjerne vært med videre. Jeg vet ikke hva som skjedde med staven, jeg knakk den på første stavtaket, tror jeg, den ble for kort. Sånn kan skje, håper vi slipper slikt under VM. Jeg fikk de svarene jeg ville ha i prologen, jeg er der jeg ønsker å være opp mot teten, sa Northug til pressen.

STAVKRØLL: Både Petter Northug og Martin Johnsrud Sundby fikk problemer med utstyret i Estland. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Det ble også stavkrøll for Martin Johnsrud Sundby som aldri kom seg videre fra kvalifiseringen. Han var maks uheldig da staven knakk rett etter at startskuddet gikk, Sundby kastet fra seg staven i frustrasjon og fullførte aldri prologen.

Det norske VM-laget på sprint består av Northug, Krogh, Klæbo, Skar og Emil Iversen, mens Taugbøl er VM-reserve.

