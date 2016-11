Johnsrud Sundby boikotter profilert TV 2-journalist

KUUSAMO (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) vil ikke la seg intervjue av TV 2s mangeårige reporter Ernst A. Lersveen (63).

– Jeg burde sagt at det er jeg som boikotter Martin. Det burde jeg sagt. Men det gjør jeg ikke. Han har gitt uttrykk for at han ikke ønsker å bli intervjuet av meg. Det synes jeg er leit. Men jeg respekterer det, sier Lersveen til VG.

Har blitt intervjuet av fotograf



Ved tre anledninger har den mangeårige TV 2-reporteren vært til stede på samme sted som Sundby under verdenscupåpningen i Kuusamo i Finland denne helgen.

Fredag var både TV 2 og VG på flyplassen i den lille finske byen. Grunnen var at deler av allroundlandslaget, deriblant Sundby, ankom verdenscupdestinasjonen den dagen.

I stedet for at Lersveen gjorde intervjuer, var det TV 2s fotograf Yngve Sem Pedersen som skulle ta den rollen dersom Sundby ønsket å si noe i ankomsthallen. Det ville han ikke, og Lersveen kom likevel inn i bygget da blant annet Niklas Dyrhaug svarte på spørsmål dagen før konkurransene startet.

Slik fortsatte det gjennom helgen. Lersveen intervjuet hele langrennslandslaget og flere utenlandske løpere fra kanalens plass i pressesonen utenfor målområdet, men forsvant da Sundby gikk forbi etter sprinten lørdag og etter Røa-løperens pallplassering søndag.

Les også: Skitopper ringte rundt til astma-kritikere

Vil ikke bli intervjuet



Lersveen har som reporter jobbet med langrenn med jevne mellomrom i flere tiår. Han har naturligvis også dekket de to store norske dopingsakene som har herjet norsk langrenn siden sommeren.

INTERVJUET KOMETEN: TV 2-Lersveen snakker med Norges nye komet, Johannes Høsflot Klæbo, i pressesonen på langrennsstadion i Finland. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

I juli ble det kjent at Martin Johnsrud Sundby hadde brutt dopingreglementet. Sundby fikk administrert en nær ti ganger for høy dose av astmamedisinen ventoline på forstøverapparat. Han ble dømt til to måneders suspensjon etter at saken hadde vært oppe til behandling i øverste instans, nemlig CAS (Idrettens voldgiftsrett).

– At han ikke vil intervjues av deg, ser du på det som en boikott?

– Det får Martin svare for selv. Han har gitt uttrykk for – gjennom skiforbundet – at han ikke ønsker å bli intervjuet av meg en stund nå. Det må jeg forholde meg til.

– Hva tror du er grunnen til det?

– Det går jeg ut ifra handler om at jeg har stilt mange spørsmål omkring denne saken han har vært i. Jeg har stilt mange spørsmål om det. Og ment noe om det, sier Lersveen.

Dette tilbakeviser Martin Johnsrud Sundby i et svar til VG videreformidlet av kommunikasjonssjef Espen Graff i skiforbundet.

– Dette dreier seg ikke om at TV2 stiller kritiske spørsmål, men om at Lersveen har latt sterke personlige meninger prege en ensidig og forutinntatt journalistikk. Mange har reagert på hans mistenkeliggjøring. Det blir vanskelig å forholde seg til en journalist som har så klare forutinntatte meninger som kommentator. Jeg lar meg gjerne intervjue av andre i TV2, og svarer mer enn gjerne på spørsmål om min bruk av astmamedisin, skriver Sundby i en e-post.

Les også: Norge møtt med hån og dopinganklager

Stilte spørsmål på Beitostølen



Dagbladet skrev tidligere i november at Lersveen ble bedt om å dempe seg av TV 2-ledelsen. Lersveen fortalte Nettavisen at han tror Norges Skiforbund (NSF) ser på ham som en «møkkamann» etter at han har stilt flere kritiske spørsmål i kjølvannet av Therese Johaugs pågående dopingsak, og Sundbys astmasak fra i sommer.

Da både Lersveen og Sundby var på plass under sistnevntes egen pressekonferanse under langrennsåpningen på Beitostølen, stilte TV 2-reporteren flere spørsmål. Lersveen gjorde det fordi skiforbundets opplegg da var en fellesseanse.

Han mener boikotten «får være Martins valg». Lersveen håper på en snarlig løsning.

– Nå har vi i TV 2 snakket med skiforbundet. Nå er mitt håp at de det gjelder, det vil si partene i Martin og jeg, kan snakke sammen. Så får vi se på et tidspunkt om vi finner frem til en løsning, sier Lersveen.

Les også: Alsgaard om norsk medisinering: – Et omfang som er hårreisende

Skiforbundet forstår Sundby



Lersveen tror han får snakke med Sundby i løpet av vinteren. VG har spurt skiforbundet om deres versjon av saken.

I tillegg har kommunikasjonssjef Espen Graff fått spørsmål om ikke dette ser ut som en boikott og hva slags råd NSF har gitt sin utøver i denne saken.

– Jeg kan bekrefte at Martin ikke ønsker å la seg intervjue av Lersveen og det har skiforbundet forståelse for. Vi har hatt og har dialog med Lersveen og TV 2 om dette. Utover det har jeg ingen kommentar, skriver Graff i en e-post.

Les også: Sundby i SMS til Northug: Kom og hent Tour de Ski-trofeet

– Energityv



PRESSETREFF I HJØRNET: Da Iivo Niskanen vant på hjemmebane i kombinasjon med at Martin Johnsrud Sundby og resten av landslaget hadde dårlig tid for å rekke et fly, fikk han sitt eget lille område i pressesenteret i Kuusamo for intervjuer. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Martin Johnsrud Sundby gikk ikke den nasjonale åpningen sist helg. I Kuusamo har han vært tilbake for fullt etter en liten sykdomsperiode. Han ble utslått i prologen på sprinten lørdag.

På 15 kilometeren søndag havnet han på pallen etter å ha fått tredje beste tid. Sundby innrømmer at han var nervøs, og åpnet litt opp rundt hvordan tiden har vært siden han fikk den to måneder lange utestengelsesdommen i juli.

Han forklarte pressen at dopingsaken har vært energitappende for ham, men at effekten av det trykket som har vært, er vanskelig å måle.

– Det er bare noe jeg har måttet leve med. Jeg har fokusert på det som er viktig for meg. Det er å trene bra og ha fokus på de riktige tingene. Det har vært en energityv og belastning mentalt sett som har vært krevende. Jeg er veldig fornøyd med at jeg har fått gjort en bra treningsjobb.

– Var dette (tredjeplassen) et bevis på at det ikke tapper energi, ville en journalist vite.

– Det var ikke et kriseresultat sånn sett. Jeg her fornøyd med hvordan kroppen responderte sånn sett den siste uken. Det var kjipt å ikke komme i gang forrige helg. Som du sier, det er en liten indikasjon på at jeg har klart meg gjennom den perioden, sier Sundby.

– Når var det du klarte å se fremover og saken ikke tappet mer energi?

– Det har jeg ikke noe spesifikt tidspunkt på. Sakte, men sikkert ebbet det ut av mitt system. Og så har jeg hatt mye god hjelp rundt meg, sier Sundby.