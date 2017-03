«De høye herrer» kan stoppe Sundby fra å gå femmila

GÅLÅ/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) kom med en verbal brannfakkel etter at han tok NM-sølv med strekk. Får han ikke gehør, kan femmila ryke.

– Jeg har fryktelig lyst til å gå. Så hvis jeg får gå på blanke så gjør jeg gladelig det, men sånn ting er nå, så er det ikke sikkert det lar seg gjøre, sier Sundby til VG.

For under torsdagens lagsprint pådro 32-åringen seg en strekk i låret. En skade han kaller «ubetydelig» når han staker, men som hemmer verdenscupvinneren i diagonalgang.

Med såkalte stakefrie soner på NM-femmila lørdag, er diagonalgang påtvunget.

– Jeg får håpe natta og kvelden gjør meg godt før femmila, for jeg har veldig lyst til å gå den femmila. Men hvis jeg ikke klarer å gå diagonalgang, så vil ikke «De høyre herrer» at det skal være mulig å stake.



– Da må jeg dra hjem



Alternativet – om kvelden og natta ikke gjør jobben – er enkelt og greit:

SØLV: Her fosser Martin Johnsrud Sundby inn til sølv på 10 kilometer fristil med strekk. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

– Nei, da må jeg dra hjem. Det er ikke så mange måter å løse det på. Nå har jeg sendt ut en siste brannfakkel, så får vi se hva som skjer på lagledermøtet i kveld, sier Sundby, og legger til:

– Men, det er klart, for NMs del så vil det kanskje være artig at jeg går en femmil, sier Sundby videre.

– Det jeg mener og det jeg har bedt om er at man ikke må overregulere alle klassiske løp. Vi har et felles mål om å bevare klassisk langrenn, og vi er enig om å ha noen fornuftige reguleringer som fører til at det skal være mulig. Også ber jeg om at vi ikke nødvendigvis ikke må bli for rigide i det reglementet.

Johaug-legen skriver bok: – Lett å la seg drive mot stupet

Viser til Klæbo

– Sånn jeg ser det viktig å bevare diagonalgang, men ikke sånn at man til enhver tid skal regulere det. Det ser ut til at vi er på vei til å gjøre det, og da ber jeg i hvert fall om en debatt om det, sier Sundby, og legger til:

– Jeg mener at World Cup ikke kan reguleres.

Han er imidlertid mer åpen for reguleringer for yngre løpere, som har vært tilfellet i flere norgescuprenn for skiløpere i junioralder inneværende sesong.

– Det skaper kapasitet og gir grunnlag for å komme seg til verdenstoppen i langrenn, så vi får opp typer som Klæbo, sier Sundby.

Johannes Høsflot Klæbo har tatt langrennsverden med storm denne sesongen, og noe av det som har vakt oppsikt er 20-åringens teknikk i motbakkene.

