Cologna om duellen med Sundby: – Bruker å slå han i store mesterskap

DAVOS (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) har omtrent avgjort verdenscupen sammenlagt. Helt greit for den sveitsiske langrennskongen Dario Cologna (30) – som forsøker å terge opp nordmannen foran Lahti-VM.

Cologna har 73 poeng og 21. plass verdenscupen. Johnsrud Sundby har innkassert 450 poeng og topper listen til det internasjonale skiforbundet (FIS) helt suverent.

Utfordrere som Marcus Hellner (Sverige), Federico Pellegrino (Italia) og fjorårets norske komet Emil Iversen sier til VG at de allerede gitt opp kampen med Johnsrud Sundby etter bare tre konkurransehelger av sesongen.

Cologna skremte ingen på hjemmebane i Davos i helgen. 10. plass på lørdagens 30 kilometer. Og søndag klarte han ikke kvalifiseringen til sprintrennet (40. plass). Men selvtilliten er det åpenbart ikke noe i veien med.

På spørsmål fra VG om det er i Lahti-VM han skal ryste Sundby, svarer han: – Ja. I store mesterskap bruker jeg å slå Sundby. Og jeg tror det kommer til å skje igjen i Lahti, sier Dario Cologna.

Han snakker med heldekkende solbriller på. Været er strålende i den sveitsiske alpebyen. Og planen er klar. Enda flere mesterskapsgull. Han har tre OL-gull, ett VM-gull og to VM-sølv. De gangene han har fått besøk av Johnsrud Sundby på pallen (Sotsji-OL og Val di Fimme-VM) i skiathlon (30 km) har han fått utdelt edlere metall enn nordmannen.

– Verdenscupen er ikke mitt hovedmål for sesongen. Det har jeg gjort klart før vinteren kom, og at jeg ligger langt bak nå er ikke noe problem for meg, sier Dario Cologna.

– Ser du Sundby allerede som vinneren av verdenscupen. Har du gitt opp?

– Han vinner ikke med 450 poeng. Han trenger litt mer. Men det ser bra ut for ham, svarer Cologna.

Sundby vs. Cologna i OL og VM Sundby i mesterskap OL: Bronse, skiathlon (Sotsji 2014) Sølv, stafett (Vancouver 2010) VM: Gull, stafett (Oslo 2011) Sølv, skiathlon (Val di Fiemme 2013) Bronse, 15 km (Oslo 2011) Cologna i mesterskap OL: Gull, 15 km (Sotsji 2014) Gull, skiathlon (Sotsji 2014) Gull, 15 km (Vancouver 2010) VM: Gull, skiathlon (Val di Fiemme 2013)

– Hvordan synes du Martin Johnsrud Sundbys konkurranseform ser ut for øyeblikket, og etter at han var utestengt med dopingdom i sommer?

– Han ser veldig sterk ut. Og han vinner renn. For meg ser han ut akkurat som før, sier Cologna.

Johsrud Sundby var så glad at han gråt etter seieren på Lillehammer forrige helg. I Davos vant han en knalltøff 30 kilometer. I sprintrennet røk han ut i prologen.

Nå handler det om å bevare formen – feire jul i Davos med familien – og holde seg frisk. Under Falun-VM var det sykdom som knuste drømmen om hans første individuelle mesterskapsgull.

Nå bekrefter han overfor VG at han kommer til å styre unna familielivet i en periode før verdensmesterskapet i Finland i håp om å unngå formdrepende sykdom.

– Jeg må isolere meg. Ikke i fire uker. Men lenge nok til at jeg ikke risikerer sykdom, sier Martin Johnsrud Sundby

OL-MINNE: Dario Cologna med OL-gullet etter premieutdelingen i Sotsji på 30 km med skibytte. Marcus Hellner med sølv, og Martin Johnsrud Sundby med bronse. Foto: Jon Eeg , NTB scanpix

Marcus Hellner – med både OL-gull og VM-gull – synes Johnsrud Sundby ser vanvittige sterk ut nå.

– Han imponerer, og han går fra de aller fleste. Men det overrasker meg ikke selv om han fikk en utestengelse. Han har truffet veldig bra med treningen i den perioden han var borte, sier Marcus Hellner.

Han tror bare det er landsmannen Calle Halfvarsson (tredjeplass sammenlagt med 316 poeng) som har noen som helst mulighet mot Johnsrud Sundby.

Italieneren Federico Pellegrino (åtte seiere i verdenscuprenn) holder Johnsrud Sundby som klar favoritt til verdenscup-trofeet. Men han tror det blir verre å vinne en distanse i Lahti.

– I VM blir det enorme forventninger til ham. I Lahti holder det ikke bare å være i fysisk god form, du må være enormt sterk mentalt også, sier Federico Pellegrino.

Emil Iversen – fjorårets stjerneskudd i norsk langrenn og femteplass i sprintfinalen i Davos – medgir at han setter seier i verdenscupen sammenlagt foran OL- og VM-gull. Han ligger 124 poeng bak Sundby på annenplass, så langt i sesongen.

– Gi meg to, eller tre år så skal jeg ta Martin. I år er det ikke realistisk å ta «gultrøya». Jeg er brukbar på flere ting når det kommer til langrenn, og det er mitt største mål og drøm å vinne verdenscupen, sier Emil Iversen.

Verdenscupen (8 av 32 renn):

1) Sundby 450, 2) Iversen 326, 3) Calle Halfvarsson, Sverige 316, 4) Johannes Høsflot Klæbo, Norge 304, 5) Krogh 296, 6) Matti Heikkinen, Finland 289, 7) Golberg 280, 8) Ivo Niskanen, Finland 222, 9) Marcus Hellner, Sverige 211, 10) Alex Harvey 196.

Øvrige norske (topp 30): 12) Simen Hegstad Krüger 142, 13) Hans Christer Holund 107, 15) Niklas Dyrhaug 93, 16) Sjur Røthe 85, 16) Anders Gløersen 80, 22) Martin Løwstrøm Nyenget 73, 27) Didrik Tønseth 63, 29) Skar 60, 30) Brandsdal 59.