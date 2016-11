Sundby slått ut – kometen Klæbo raskest igjen

RUKA/OSLO (VG) Det første møtet med verdenscupen denne sesongen ble en stor nedtur for Martin Johnsrud Sundby (32). Han klarte ikke å ta seg videre fra prologen.

Kvartfinalene i sprint går uten de siste års desiderte langrennskonge. I finske Ruka var Sundby to tideler unna en plass blant de 30 beste.

– Jeg ble en erfaring rikere. Det mislyktes jeg jo med da, men det var godt å få startnummeret på brystet. Godt å komme i gang med verdenscupsesongen. Siden jeg gikk glipp av forrige helg var det greit å få startnummer på brystet i dag, sier Sundby til VG.

Klæbo best igjen



Desto mer imponerende sett med norske øyne: Trønderkometen Johannes Høsflot Klæbo, som gikk til topps på Beitostølen forrige helg, var aller raskest i guttas sprintprolog. Trønderen var egentlig ikke tatt ut til verdenscupåpningen, men kom med på overtid da Eirik Brandsdal meldte forfall.

Den fremgangsrike førsteårssenioren var 81 hundredeler foran russiske Aleksander Panzhinskiy.

Sundby hevder at han ikke er overrasket over at Klæbo igjen var raskest.

– Han gikk en fantastisk sprint forrige helg. Da var det skøyting. Og alle sier at han er mye bedre i klassisk, så da sier det seg selv, sier Martin Johnsrud Sundby.

IKKE ET BLAFF: Johannes Høsflot Klæbo viste at forrige helgs seier i Beitosprinten ikke var en tilfeldighet. Den unge trønderen var aller raskest i sprintprologen i Ruka. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

Den regjerende verdenscupvinneren begrunner valget med å stake på den klassiske prologen slik:

– For å lære litt. I hovedsak egentlig med tanke på morgendagen. Det har slått meg at det er mulig å stake her i Kuusamo også. Det hadde jeg litt lyst til å teste. Så lærte jeg litt, og så får vi se hva jeg gjør i morgen, sier Sundby.

– Kommer du til å stake hvis det blir tilsvarende føre i morgen?

– Det var seigt i dag. Det var ganske mye enklere forhold her i går. Sånn sett tror jeg at jeg skal bli lang i armene...

Pål Golberg var nest beste nordmann og ble nummer åtte. To plasser bak fulgte Sondre Turvoll Fossli. Finn Hågen Krogh kom på 12. plass. Emil Iversen ble nummer 29 og kom seg videre til kvartfinalene med et nødskrik.

Ola Vigen Hattestad (44) og Martin Løwstrøm Nyenget (46) ble utslått.

Bjørgen på 10. plass



Finske Krista Parmakoski var aller raskest i kvinnenes prolog, men Marit Bjørgen (36) viste at hun henger med i verdenstoppen etter fødselen.

Langrennsdronningen gikk inn til 10. plass på sprintprologen, 5,24 sekunder bak hjemmehåpet Parmakoski.

Ingvild Flugstad Østberg ble nummer seks og var raskeste norske jente i det første møtet verdenscup denne sesongen. Maiken Caspersen Falla (9) og Heidi Weng (11) var også med på øvre halvdel av resultatlisten.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen slet mer og klarte med nød og neppe å kvalifisere seg til kvartfinalene senere i dag med sin 29. plass.

Ragnhild Haga ble utslått.

Bak Parmakoski fulgte tre svensker: Stina Nilsson, Ida Ingemarsdotter og Hanna Falk. Den polske veteranen Justina Kowalczyk ble nummer fem.

VG oppdaterer saken.