Slik har mammarollen forandret Marit Bjørgen

Marit Bjørgen (36) gråter mye oftere enn før.

Marit Bjørgen er i en egen klasse på langrennsski. Men da hun ble mamma til Marius for halvannet år siden ble hun plutselig menneskelig. Ganske lik de fleste andre som blir mamma endret fokuset seg på en-to-tre.

VG møtte 36-åringen under landslagssamlingen på Sognefjellet forrige uke.

– Det kommer til å bli tøft, sier Bjørgen.

Hun snakker om at hun skal være borte fra sønnen i tre uker under OL neste år.

– Det blir første gang jeg skal være borte fra Marius i tre uker. Vi skal være der en uke i forkant også. Jeg kan ikke tenke på det nå. Jeg må ta det der og da, men så slår det meg innimellom lell, sier Bjørgen.



Overrasket over mammafølelsene



Marius var med til VM i Lahti tidligere i år. Mamma Bjørgen ble VM-dronning med fire VM-gull. Før det første gulløpet begynte hun å gråte etter at hun fikk en snap av sønnen.

Langrennsdronningen bruker likevel det at hun skal være tre uker sønnen som motivasjon.

– Tre uker uten Marius blir tøft, så da bør jeg jaggu være god nok til å være med å kjempe om medaljer også, sier Bjørgen til VG og ler.

– Er du overrasket over hvordan det var å bli mor og hvilke følelser som kom med det?

– Ja, det er jeg. Det er veldig mye mer følelser enn det har vært før. Jeg tar til tårene mye lettere nå. Jeg er livredd for at det skal skje noe med ham. Jeg er glad han er frisk, svarer Bjørgen.

Det er en ting hun nesten ikke takler; å se barn som har det vondt.

– Det er helt jævlig rett og slett, sier Bjørgen.

– Du er en tøff dame, er du blitt myk?

– Ja. Men det er godt å kjenne på det også. Jeg merker hvor mye han betyr for meg. Barn er det mest dyrebare man kan ha, svarer Bjørgen.



Tar med Marius på høydesamling før OL



Det er altså uaktuelt å ta med Marius til PyeongChang i Sør-Korea under OL. Sikkerheten og opplegget rundt et OL er mye strengere enn for eksempel VM.

– I tillegg er det svindyrt. Det ville være bare stress å ta ham med. Det er ikke aktuelt, sier Bjørgen til VM.

Bjørgen fortalte forrige vinter at hun ser frem til å leve et normalt familieliv. Hør henne fortelle om det her:

Marius har passert to år når Bjørgen skal gå for sin femte individuelle OL-medalje i februar.

– Da er han så stor at vi kan forklare ham mer. Men han har det mye bedre hjemme under OL. Han har en far (Fred Børre Lundberg) som er en trygghetsperson som har vært der hele veien, sier Bjørgen og legger til:

– Planen er å ta ham med på høydesamling i forkant, og så må vi finne på noe ekstra etterpå.

GULLDAME: Marit Bjørgen har seks OL-gull, fire individuelle. Her med OL-gullet etter 15 kilometer fellesstart med skibytte i Sotsji for drøyt tre år siden. Foto: Helge Mikalsen , VG

Etter seieren i comebacket etter at hun ble mamma hyllet hun samboer Lundberg.

Høydesamling med samboer og sønn var en suksessoppskrift foran VM i Lahti. Bjørgen ladet opp til gullfest i Finland med familien i Davos.

Lørdag er det rulleskishow i Holmenkollen. Arrangøren håper på rundt 5000 tilskuere. Bjørgen og alle de norske stjernene stiller til start