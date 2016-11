Kalla til legesjekk etter fiaskostart

Mens Marit Bjørgen (36) feiret sin comebackseier, kollapset Charlotte Kalla (29) og slet seg inn til 75. plass. Mandag skal svenskenes langrennsdronning undersøkes medisinsk for å finne ut hvorfor kroppen sviktet i verdenscupåpningen.

– Det er en følelse jeg ikke har hatt tidligere, uttalte OL (2010) og VM-gullvinneren (2015) i 10 kilometer fristil etter den kraftige på nedturen i Kuusamo.

– Jeg synes det fungerte brukbart de to første kilometerne. Etter det fungerte ingenting. Det kjentes som om det ikke fantes noen energi. Kreftene rant ut, tilføyde Charlotte Kalla – og ga uttrykk for «frustrasjon».

– Bekymret



Charlotte Kalla kom i mål fire minutter bak vinneren av 10 kilometer klassisk, Marit Bjørgen, i Finland søndag. Etter å ha passert pressesonen, hadde hun, ifølge Aftonbladet, en prat med lagvenninnene Anna Haag og Emma Wikén.

Deretter sto hun utenfor Sveriges smøretrailer og pratet med blant andre den svenske landslagslegen, Per Andersson.

Dramaet i rundt Kalla ble overskygget av den norske gleden knyttet til Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundbys (32) boikott av TV 2s langrennsreporter Ernst A. Lersveen (63).

I alle fall i norske medier.

De svenske lurer i langt større grad på hva som skjedde med Charlotte Kalla.

– Hun er skuffet, lei seg og bekymret over hva som skjer i kroppen, sier Magnus Ingesson til Aftonbladet.

Sto over åpningen



– Det er helt uforståelig. Det er mer enn en marerittstart, dette kjennes ikke bra, sier SVTs langrennsekspert Anders Blomquist.

Ingesson er Charlotte Kallas personlige trener. I sommer hadde hun et privat treningsopplegg á la Petter Northug. Nå er hun imidlertid tilbake som en del av langrennslandslaget til Sveriges skiforbund.

I dagene før verdenscuppremieren var det ingenting som tydet på at hun risikerte å skulle møte veggen i Kuusamo, selv om hun sto over den nasjonale langrennsåpningen i Bruksvallarna forrige helg på grunn av forkjølelse.

Magnus Ingesson vedgår at han er «litt bekymret» så lenge de ikke vet hva årsaken kan være til at hun faktisk gjorde det.

– Det dreier seg ikke om resultatet i skisporet, men helsen som kommer først og fremst for oss alle. Med tanke på det, er man bekymret, sier Magnus Ingesson.

Måtte overnatte



Etter planen skal Charlotte Kalla inn til en medisinsk undersøkelse i Stockholm i dag. mandag.

– Vi skal kikke på det umiddelbart for å se om det fins medisinske grunner til at det ikke gikk som forventet, sier den svenske landslagslegen, Per Andersson.

Kommende helg fortsetter verdenscupen i Lillehammer.

PS! Charlotte Kalla og det svenske landslaget fikk en dårlig start på hjemreisen fra finske Kuusamo. Flyet de hadde chartret dukket ikke opp. Den svenske landslagssjefen, Rikard Grip, tok på seg skylden for «missen» og utsettelsen av returen til mandag.