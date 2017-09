Jacobsen om Nord-Korea skulle gå til krig under OL: – Da tipper jeg at hele idrettsverdenen er utslettet.

LIVIGNO (VG) Langrennsdronningen Marit Bjørgen og Astrid Uhrenholdt Jacobsen er ikke helt sikre på at det blir OL i Sør-Korea neste år, men Jacobsen er sikker på at Nord-Korea kan utslette alle idrettsutøverne der, om de vil.

Mandag langet USAs FN ambassadør Nikki Haley ut mot Nord-Korea og FNs sikkerhetsråd. Hun brukte kraftige ord. Nord-Korea har blant annet avfyrt flere missiler.

Langrennsløperne er på treningsleir i Italia, men de får med seg noe av det som skjer bare noen mil fra der OL skal arrangeres i Sør-Korea om bare fem måneder.

– Hvis Nord-Korea har lyst til å lage krig under OL, så får de jo til det. Det er det ingen tvil om. Og da tipper jeg at hele idrettsverdenen er utslettet. Hvis det virkelig går så ille. Jeg har ikke kunnskap nok til å forutse om det er en reell trussel eller om det ikke er det, sier Astrid Uhrenholdt Jacobsen til VG og legger til:

– Jeg har ikke tro på at de vil gjennomføre et OL på død og liv.

Les også: Nord-Korea bekrefter at de har testet hydrogenbombe.

Tror på stor sikkerhet



Nikki Haley sa blant annet dette mandag:

– Kim Jung Un sin misbruk av missiler og hans atomtrusler viser at han trygler om krig. USA ønsker aldri krig. Vi ønsker det ikke nå heller, men vår tålmodighet kommer med begrensninger, klargjorde FN-ambassadøren, som nå vil presse på for å få til en avstemning i FNs sikkerhetsråd om reaksjoner mot Nord-Korea allerede neste uke.

MED SØNNEN: Marius (1 1/2 år) har vært sammen med mamma Marit Bjørgen på samling i Italia i en uke. Her er de i Livigni sentrum. Bjørgen tok seg treningsfri tirsdag på grunn av litt «rusk» i halsen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Marit Bjørgen tok tre OL-gull i Sotsji i 2014. Hun reiser ikke til Sør-Korea om hun blir anbefalt å holde seg hjemme av eksperter Olympiatoppen benytter.

– Men når jeg ser alt i mediene nå, så er det en risiko for at det ikke blir noe OL, hvis det blir full krig, sier Bjørgen til VG og legger til:

– Men jeg er ikke bekymret hvis alt går som det skal. Om vi reiser dit tipper jeg sikkerheten rundt oss er ganske stor.

Japanske myndigheter slo søndag fast at Nord-Korea hadde gjennomført en kjernefysisk prøvesprengning.

Ifølge Sør-koreanske meteorologer var det opp mot fem til seks ganger sterkere enn skjelvene etter Nord-Koreas forrige atomprøvesprengning.

Drar om hun får klarsignal



Maiken Caspersen Falla føler seg trygg på å reise om de får klarsignal fra Olympiatoppen.

– Vi har fått litt briefing på det av Olympiatoppen på et seminar. Jeg fikk inntrykk av at det var veldig trygt. Under store idrettsarrangementer i Europa og USA så er de redd for terror, men det mente de at det nesten ikke er fare for i Sør-Korea, det er helt andre farer der, sier Falla og legger til:

– Jeg er sikker på at de gjør en god jobb med sikkerheten. Hvis det er en ørliten sjanse for at ting kan gå galt, så tror jeg at de ikke vil ta den sjansen.