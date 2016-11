Bjørgens rørende hyllest til samboeren

BEITOSTØLEN (VG) Marit Bjørgen (36) gjorde som hun ville i sesongåpningen og vant. Etterpå innrømmet hun at samboer Fred Børre Lundberg (46) har sørget for at hun ikke har gitt seg med langrenn på toppnivå.

Hun tikket inn til bestetid på dagens 10 kilometer fristil på Beitostølen. I comebacket, over 600 dager etter hun sist gikk et renn, havnet Marit Bjørgen foran både Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg på pallen.

Kunne gitt seg uten Fred Børre



PAPPA I FARTA: Fred Børre Lundberg transporterer sønnen Marius da mamma Marit Bjørgen gikk et sprintrenn i Sarpsborg i mars i år. Foto: Fredrik Solstad , VG

Mens Norges store ski-dronning imponerte i skisporet stod samboer Fred Børre Lundberg bak målområdet og fulgte spent med. Ved siden av lå sønnen Marius (snart ett år) i vogna ved siden av. OL-vinneren fra både Nagano og Lillehammer forteller VG at «han nærmest har sluttet å la seg imponere over den dama».

– Jeg håper han er fornøyd uansett hva jeg får til i sporet. Fred har vært enestående. Det har vært tøft i perioder. Han har motivert meg og ikke minst har han tatt seg mye av Marius. Jeg har jo fått sove innimellom. Uten ham hadde jeg ikke klart det, sier Marit Bjørgen til VG.

– Har du noen gang tenkt underveis at «nå er jeg bare mamma» og ikke mer?

– Ja, det skal jeg love deg at jeg har noen ganger. Det har vært tøft, hvor jeg av og til har vært sliten. Men så har jeg gode økter innimellom og så har Fred motivert meg. Når jeg går ut og trener i regn så sier han at «du er ikke ferdig ennå». Det hjelper å ha en god mann, sier Marit Bjørgen med et stort smil om munnen.

– Noe annet som er viktigere

Lundberg sier at han er glad for at sesongen endelig er i gang. Bjørgen har vært preget av litt sykdom denne uken, men han var glad for at samboeren stilte til start i dag.

– Hun kan ikke si hun er syk og så vinne skirenn. Det blir for dumt, sier Lundberg litt humoristisk, og konstaterer at Bjørgen «har veldig mye mer inne».

NÅ VENTER MAMMAROLLEN: Marit Bjørgen var strålende fornøyd etter seieren på Beitostølen. Da vanket det kos og klem med sønnen Marius (snart ett år) etter rennet. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Bjørgen fikk en helt annen oppladning til et skirenn enn før. Hun våknet opp til bleieskift på sønnen før Lundberg overtok barnestyringen i ni-tiden lørdag morgen. Lundberg har hatt til gode å se samboeren lade opp til en skikkelig konkurranse som mamma.

Bjørgen har ikke gått et renn siden NM på våren 2015. Det er 600 dager siden. I 2016 har hun droppet å konkurrere i NM, Oslo ski-show, Toppidrettsveka og Blinkfestivalen.

– Hun er mye mer avslappet nå etter at han «junioren» kom. Jeg merket forskjell på det i dag. Det (skirenn) er nok viktig, men det er noe annet som er viktigere. Det står ikke og faller på om hun vinner det skirennet. Når hun er i den alderen og den fasen hun er nå så er det helt greit, slår Lundberg fast.

Marit Bjørgen har i hvert fall fått gode svar før neste helgs verdenscupåpning i finske Kuusamo.