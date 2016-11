Bjørgens comeback: Får ammerom på stadion og mormor blir VM-barnevakt

Marit Bjørgen (36) skal gå femten verdenscuprenn før VM i Lahti. Lille Marius (10 måneder) skal være med på syv av dem.

Når Marit Bjørgen står på startstreken i Kuusamo 26. november er det 622 dager siden hun sist gikk et verdenscuprenn. Da vant hun tremila i Holmenkollen.

Langrennssesongen åpner på Beitostølen neste helg. Bjørgen tar med seg sønnen Marius som fyller ett år 2. juledag. Langrennsdronningen innrømmer at hun er fryktelig spent foran årets sesong.

– Jeg har ikke konkurrert på ett og et halvt år, så det blir spennende å se, sa Bjørgen til VG under høydesamlingen i Val Senales nylig.

Med mann og barn på tur



36-åringen hadde med seg både mann og barn til Val Senales. Men når verdenscupen åpner i Kuusamo, så drar hun uten sønnen. Hun hater som regel sesongåpningen. Nervene er i helspenn. Som regel vil hun bare snu og dra når hun nærmer seg startstreken.

– Man får jo litt perspektiv på livet. Det er andre ting som betyr mer. Så man blir litt avslappet på ting, sier hun om å bli mor.

Som babyer flest holder også Marius mammaen sin litt våken om natten.

– Utfordringen er å få nok hvile, nok søvn, for å få kvalitet på det man skal gjøre og være hundre prosent klar til et skirenn. Det er det som er utfordringen. Vi får ta det som det kommer, sa Bjørgen til VG for noen uker siden.

LANDSLAGSTRENER: Roar Hjelmeset (foran i scooteren) er hovedtrener for damelandslaget før første gang denne sesongen. Her er han sammen med Marit Bjørgen (t.h.) og Ingvild Flugstad Østberg etter OL-gullet på lagsprinten i Sotsji. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Betaler selv



Men når verdenscupsirkuset fortsetter i Lillehammer, Davos og La Clusaz så blir Marius med mamma på jobb. Løperne reiser ikke hjem mellom rennene i Davos og La Clusaz.

– Marit har lagt opp til å ha med Marius når hun skal være vekk i lengre perioder. Hun betaler ekstrautgiftene fra egen lomme. Fred Børre (Lundberg) eller mormor Kristin blir med som barnepassere. Det ordner de i familien. Planen er at de skal bo på det samme hotellet som oss andre, sier kvinnelandslagstrener Roar Hjelmeset til VG.

Men under VM i Lahti flytter ikke Marius inn i utøverleiren. Man han skal være til stede når mamma Marit jakter nye VM-gull.

– Marits familie har fikset det. Moren er jo vanligvis til stede under mesterskap uansett, og Fred Børre skal vel være der som ekspert for NRK, sier Hjelmeset.

Babyboom



Han syns det utelukkende er positivt at Bjørgen har sønnen med når hun skal konkurrere.

– Det er et veldig pluss for Marit når han er i nærheten, sier Hjelmeset.

Det har lenge vært kjent at Bjørgen står over Tour de Ski. Hun står også over den første verdenscuphelgen etter touren. Dermed får hun nesten fem ukers pause før hun er tilbake i verdenscupen i Ulricehamn i Sverige 21. januar. Helgen etter er det verdenscup i Falun. Da blir Marius hjemme.

Det er ikke bare Bjørgen som benyttet den mesterskapsfrie sesongen til å bli mamma. Kikkan Randall (USA) har blitt mor, det samme har Aino-Kaisa Saarinen (Finland) og Ola Vigen Hattestads samboer Katja Visnar (Slovenia).

LANGRENNSFORELDRE: Katja Visnar og Ola Vigen Hattestad ble foreldre til Ludvig for et år siden. Her er familien fotografert etter sprinten i Drammen i februar. Hattestad ble nummer to. Nå gjør mamma Katja comeback. Foto: Terje Bendiksby , NTB scanpix

På grunn av babyboomen har det internasjonale skiforbundet tatt flere grep.

– Etter initiativ fra Kikkan blir det nå familierom på stadion, sier renndirektør i FIS Pierre Mignerey til VG.

Går to renn neste helg



Et amme- og koserom med andre ord. FIS har også bedt arrangørene gi mødrene større hotellrom.

– Det er viktig for oss å ha disse løperne med i verdenscupen, så vi vil gjerne legge til rett for dem, sier Mignerey.

Bjørgen planlegger å gå to av tre distanser på Beitostølen neste helg. Planen er også å gå to distanser under NM på Lygna første uken i februar.

Dermed blir det 15 verdenscuprenn for Bjørgen før VM i Lahti starter med sprint 23. februar. Syv av dem med Marius til stede som heiagjeng.



Sesongstart uten Johaug



Sesongstarten blir uten forrige sesongs suverene løper, siden Therese Johaug (28) er suspendert i to måneder etter å ha avlagt en positiv dopingtest på det anabole stoffet clostebol. Johaug kjemper for å renvaske seg, etter at tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen har tatt all skyld for at hun fikk i seg det forbudte stoffet. Bjørgen har vært preget av alt som er skjedd med lagvenninnen de siste ukene.



– Det er godt å være mamma oppi det som har vært, sier Bjørgen til VG om den saken.



PS! Landslagstrener Hjelmeset melder om en skade- og sykdomsfri damelandslagsgjeng en drøy uke før det braker løs.