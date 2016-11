Bjørgens advarsel etter sterk seier: – Ligger veldig godt foran skjema

KUUSAMO (VG) For første gang på over halvannet år kunne skidronningen Marit Bjørgen (36) juble for verdenscupseier.

Lørdag endte verdenscup-comebacket med exit i semifinalen for Bjørgen. Dagen derpå markerte hun sin gjeninntreden i distanserenn med verdenscupseier etter et sekunddrama mot finske Krista Parmakoski.

– Det føles veldig godt. Jeg visste på en måte at jeg kunne være god nok til å komme på pallen, men det er ekstra artig å stå øverst, sier Bjørgen etter løpet.

– Jeg synes det er utrolig artig å være tilbake og vinne. Det betyr like mye som før, sier hun.

10 kilometeren endte med to norske damer på pallen. Heidi Weng gikk inn tredje beste tid. Hennes andre pallplass på like mange dager.

Bjørgen satte den nasjonale eliten på plass på Beitostølen sist helg. Nå gjorde hun det samme i et internasjonalt distanserenn. At hun klarte det er hun nok litt overrasket over selv.

36-åringen sier de to tretthetsbruddene hun pådro seg i tiden etter fødselen – som førte til at hun avlyste de mange planlagte comebackene – gjorde at hun var usikker på hvor hun stod.



– For å si det sånn, når jeg fikk den skaden i mai og fortsatt ikke begynte å gå rulleski før i august, så hadde jeg sett for meg at jeg måtte bruke tiden frem til jul. Jeg ligger veldig godt foran skjema enn hva jeg trodde i august, sier Bjørgen selvsikkert.

Hun står fortsatt ved valget om å droppe Tour de Ski. Den amputerte treningssommeren gjør at hun senere i vinter må ha en god periode med trening før det store høydepunktet i VM i Lahti.

– Jeg håper at jeg kan løfte meg og gå enda bedre utover vinteren. Jeg må nok være forberedt på at jeg er mer ujevn enn jeg har vært før, sier Bjørgen.

Første seier siden Holmenkollen 2015

Resultater 10 kilometer klassisk: 1. Marit Bjørgen 26.55.2

2. Krista Parmakoski + 4,6

3. Heidi Weng + 12,7

4. Ingvild Flugstad Østberg + 36,8

5. Nicole Fessel + 42,4 Øvrige norske: 10. Astrid Uhrenholdt Jacobsen + 1.04.0

31. Maiken Caspersen Falla + 1.57.9

32. Kari Øyre Slind + 2.02.4

Tidlig i løpet så det ut til å bli en duell mellom Bjørgen, Heidi Weng, Ingvild Flugstad Østberg, Justyna Kowalczyk og Krista Parmakoski.

For etter 3,1 kilometer skilte kun 7,8 sekunder mellom de fem, men derfra og ut viste Bjørgen, Parmakoski og Weng seg som de sterkeste.

Fire minutter etter at Bjørgen hadde passert målstreken, staket Parmakoski seg febrilsk inn mot mål. Tiden til den finske jenta var for dårlig.

Dermed kunne Bjørgen feire verdenscupseier for første gang siden triumfen på tremila i Holmenkollen den 15. mars 2015.

Heidi Weng ble nummer tre, 12,7 sekunder bak Bjørgen. Videre fulgte Ingvild Flugstad Østberg 36,8 sekunder bak.

– To pallplasser denne helgen hadde jeg ikke trodd på forhånd hvertfall. Men jeg må lære å kjøre nedover, for der tapte jeg litt for mye. Det ble viktigere å holde seg på beina enn å gjøre noe annet tull, sa Weng til NRK.

