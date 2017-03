Bjørgen tror hun kalles «gamla» og «rå» av lagvenninnene

HOLMENKOLLEN (VG) Når Marit Bjørgen (36) skal gjette hvordan lagvenninnene beskriver henne, sier hun med et smil: Sa de «gamla»?

Bjørgen slutter ikke å imponere. Denne måneden fyller hun 37 år. Men det er tydelig at ingenting kan stoppe langrennsdronningen. Etter å ha knust lagvenninner og alle andre konkurrenter i Holmenkollen søndag, fikk hun sin velfortjente hyllest.

– Det er vanskelig å finne ord. Det er så imponerende det Marit gjør. Hun har trent så bra over så mange år. Hun har rutinen, kapasiteten, det mentale, teknikken. Hun er rå med det hun gjør. Og hun har trygghet, sier Ingvild Flugstad Østberg til VG og fortsetter:

– Det er vanvittig imponerende å være så suveren. Hun har fått en ekstra trygghet med Marius, og fokuset som er blitt enda sterkere.

– Hva kan du lære av Bjørgen?

– Alt. Det er stor motivasjon å se på henne. Vi kan lære av henne både på trening og det hun gjør utenfor, svarer Østberg.

– Helt sykt



Bjørgen vant tremila i Holmenkollen med over to minutter, de finske damene Krista Pärmäkoski og Kerttu Niskanen kom nærmest. Heidi Weng fikk den kjedelige 4. plassen i Holmenkollen. Slik beskriver hun tremila til Bjørgen:

– Det er helt utrolig og helt sykt. Hun kunne kanskje gjort det litt mer spennende for oss andre. Hun kunne kanskje gått da det var igjen 10 kilometer, hun kunne latet som om vi gikk fort nok.

Ragnhild Haga ble nummer 15, over fire og et halvt minutt bak Bjørgen.

– Marit er helt rå om dagen. Jeg syns det er veldig gøy og veldig fortjent at hun har kommet så sterkt tilbake. Marit er lagd av jern, tror jeg. Også bidrar hun inn i laget også, sier Haga.

– Hvordan?



– Hun roer oss ned. Hvis vi andre er stresset før start og lurer på hva vi skal ha på oss, hvilke ski vi skal velge og så videre, så sier Marit: Jeg har på meg det og det, og skiene blir bra, så slapp av jenter, svarer Haga.

Skjønner ikke hva hun er lagd av

Bjørgen ble som kjent VM-dronningen av Lahti, hun ga seg ikke før hun kunne ta med seg fire gull hjem.

Tidligere landslagskollega Marthe Kristoffersen, som har hatt en god sesong, havnet nesten åtte minutter bak Bjørgen søndag.

MED DRONNINGEN: Ingvild Flugstad Østberg (t.v.), Marthe Kristoffersen og Marit Bjørgen fotografert under en samling i Kvitfjell høsten 2014. Foto: Geir Olsen , VG

– Jeg er jo så langt bak at jeg ikke ser henne. Jeg så hun fikk luke i den første bakken, da tenkte jeg bare: Nå holder jeg meg til planen og prøver ikke å henge på henne, sier Kristoffersen til VG og fortsetter:

– Hun er jo helt vill. Jeg skjønner ikke hva hun er lagd av. Jeg har nesten ikke ord jeg, hun er helt rå. Hun er et forbilde for alle.

– Jeg er tøff på å prioritere



VG spør Bjørgen hvordan hun tror de norske løperne beskriver henne.

– Rå, sa de det? spør Bjørgen.

– Ja, blant annet. Og mye mer.

– Gamla?



– Nei, det var det ingen som sa.

– Var det ikke det? Ikke Heidi heller? sier Bjørgen og ler stort.

Hun setter pris på gode ord. Comebacksesongen har gått over all forventning etter at hun ble mamma. Fasit: Fem verdenscupseierer. Og det er fortsatt tre renn igjen.

– Jeg føler meg ikke som noen stålkvinne. Men jeg har masse erfaring, og jeg vet hva som skal til for å komme i form i mesterskap. Jeg har gjort de riktige tingene. Jeg er tøff på å prioritere. Man vil gå flest mulig konkurranser, men man må sette seg et hovedmål, sier Bjørgen til VG.

Verdenscupen avsluttes med minitour i Quebec i Canada neste helg.

