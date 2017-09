Bjørgen til VG: Enklere å vinne OL-gull uten Johaug

Bare to utlendinger kan slå Marit Bjørgen (37) på distanse i OL, mener eksperten og landslagstreneren.

Det kommer ikke til å gi spesielt stor avkastning å sette penger på at Bjørgen kommer til å ta opptil flere OL-gull på distanse. For med Johaug ute med dopingdom – hvem skal slå Bjørgen på distanse i OL-sesongen?

– Therese har vært en av mine argeste konkurrenter i mange år. Min sterkeste konkurrent, sier Bjørgen.

VG møtte Marit Bjørgen og resten av landslaget på høydesamling i Livigno i Italia i begynnelsen av september.

– Nå kan du cruise inn til OL-gull?



– Å si at jeg cruiser inn til gull blir for enkelt, men jeg mister en av mine beste konkurrenter og det gjør ting enklere, om man skal si det, svarer Bjørgen og gjentar:

– Jeg mister en av mine sterkeste konkurrenter. Historikken sier det.

Landslagstreneren: Spent på Nilsson



Landslagstrener Roar Hjelmeset ser ikke så mange som kan slå Bjørgen i distanserenn dersom hun treffer med formen og får gode ski.



– Kalla kan vinne og Jessica Diggins har vist at hun kan, sier Hjelmeset til VG.



VM-JUBEL: Charlotte Kalla (t.h.) vant VM-gull på 10 kilometer friteknikk foran Jessica Diggins i 2015. Kanskje blir de Marit Bjørgens største utfordrere på distanse i OL. Foto: Jonathan Nackstrand , AFP

Den amerikanske løperen tok VM-bronse på lagsprinten og sølv på sprinten i Lahti. Hennes største utfordring er at hun er best på 5 kilometer, med to seirer på det i verdenscupen sist sesong, men det er ikke individuell øvelse i mesterskap. Men hun tok VM-sølv bak Kalla på 10 kilometer i Falun i 2015.

LANDSLAGSTRENER: Roar Hjelmeset noen skritt bak Marit Bjørgen under VM i Lahti tidligere i år. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Landslagstreneren legger til at sprintspesialist Stina Nilsson kan bli en utfordrer.



– Vi får se når sesongen starter om Stina har tatt noen steg på distanse. Så langt har hun vært klart best på sprint, sier Hjelmeset.



Den norske landslagstreneren håper flere norske damer vil gi Bjørgen kamp om OL-gull.



– Heidi (Weng) slo Marit på distanse forrige sesong. Ingvild (Flugstad Østberg) og Astrid (Uhrenholdt Jacobsen) er også to som kan utfordre Marit, sier Hjelmeset.

– Kan Bjørgen ta fem av seks OL-gull?

– Du vil sikkert at jeg skal svare ja på det, men det får være grenser for hva slags press vi skal legge på Marit. Så det vil jeg ikke kommentere, svarer Hjelmeset og ler.

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland nevner også bare to navn på spørsmål om hvem utenfor Norge som kan slå Bjørgen på distanse.

– Kalla kan slå alle. Med det hun har vist i sommer så er jeg veldig spent på henen, det kan bli mange norsk-svenske dueller denne sesongen, sier Aukland og fortsetter:

– Og Jessica Diggins. Det er de to jeg vil trekke frem.

I tillegg mener han at Bjørgen bør få konkurranse fra Weng og Østberg.

– Hvis ikke de to tenker selv at de kan slå Marit, så har de en vei å gå. Å bli ener i mesterskap er neste steg for Heidi og Ingvild, sier Aukland.

Bare Kalla



Og ni uker før verdenscupstarten i Kuusamo, så er historikken krystallklar: Forrige gang de to konkurrerte sammen var i 2014/2015-sesongen, da var det bare en annen løper som vant distanserenn når de to stilte til start.

Det skjedde to ganger og det var samme løper: Charlotte Kalla på 10 kilometeren i Östersund, hun tok også VM-gull på samme distanse i Falun.



Bjørgen sa tidligere i år at hun ønsker å gå alle distanser i OL. Hør langrennsdronningen fortelle om det her:

– Therese er et savn, men når man står oppe i det, så får man bare konkurrere mot dem man konkurrerer mot, sier Bjørgen.

Det er bare fem måneder til OL. Bjørgen er i rute. Med full uttelling håper hun å legge Ole Einar Bjørndalen bak seg på listen og bli Norges mestvinnende vinterolympier.

Ulik formtopp



I 2014/2015-sesongen var Johaug helt rå i starten av sesongen og gikk fortere enn Bjørgen i alle distanserenn før Tour de Ski. To ganger slo hun Bjørgen med 42 sekunder på 10 kilometer (Kuusamo og Davos). Men til Tour de Ski fant Bjørgen formen og tok fire seirer, og sammenlagtseiren.

Under VM i Falun var Johaug best og slo Bjørgen på to distanserenn. Etter VM vant Bjørgen to distanseverdenscuprenn. Poeng: Uten Johaug til start hadde Bjørgen mer eller mindre vunnet alt på distanse.

Forrige sesong vant Bjørgen syv distanserenn i verdenscupen uten å starte i Tour de Ski, i tillegg tok hun fire VM-gull. Og med en ny sesong uten Johaug er det vanskelig å se hvem som kan tukte Bjørgen - selv om hun tok ut mer da Johaug stilte til start.

– Både i trening og konkurranser tok jeg ut mer med Therese der. Man blir ekstra skjerpet, sier Bjørgen.

Og selv om det er enklere å vinne uten Johaug på plass, så savner hun lagvenninnen.