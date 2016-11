KUUSAMO (VG) Selv om det er ti bitende minusgrader i luften smiler Marit Bjørgen (36) fra øre til øre før hun gjør i morgen gjør comeback i verdenscupen. Men noen triumf i morgen tror hun ikke på.

– Det jeg har minst forventninger til er sprinten. Jeg har vært skadet, så det har blitt lite spenst, hurtighet og sprinttrening. Så den er jeg spent på, sier Marit Bjørgen smilende overfor det lille pressekorpset som står samlet utenfor Norges smørebuss ved stadionområdet i Kuusamo.

Usikker på grunn av lang skade



Fredag formiddag er det iskaldt og ti minusgrader før verdenscupstarten lørdag. Da står klassisk sprint på programmet. Likevel smiler Bjørgen bredest av alle. Kanskje med unntak av en for dagen meget fornøyd landslagssjef Vidar Løfshus inne i skiforbundets enorme blå smøretrailer.

Sist helg fikk hun sitt comeback under langrennsåpningen på Beitostølen. Bjørgen vant og dermed har forventningene til 36-åringens «virkelige» comeback skutt i været.

Men på grunn av skaden hun har slitt med etter fødselen, som også gjorde at hun ventet i lang tid før hun returnerte til konkurranse, tror ski-dronningen at hun blir et for lett bytte for sprint-esset Maiken Caspersen Falla. Bjørgen ville «satt kortene» på lagvenninnen i morgen.

– Jeg har ikke trent noe sprint fordi jeg har vært skadet i hele sommer og vært forsiktig i høst. Jeg har minst forventninger der. Jeg har ikke peiling på hvor jeg står hen, sier Bjørgen.

– Så ikke bli forbauset om jeg står igjen på startstreken i morgen!

Forberedt på tøffe spørsmål



36-åringen sier det 10 kilometeren søndag som blir «hennes distanse». Overfor TV 2 sender hun en hilsen hjem til sønnen Marius og samboer Fred Børre Lundberg. Det er første gang hun er på landslagsreise uten sin snart ett år gamle sønn siden fødselen ved juletider i fjor.

Sist gang hun stod på startstreken i et verdenscuprenn var tremila i Holmenkollen mars 2015. Det er ett år og åtte måneder siden. Bjørgen oppfatter ikke at sirkuset i internasjonal langrenn har endret seg spesielt mye, men fortalte med et glimt i øyet at hun registrerte inntoget av flere «yngre gutter» på andre nasjoners landslag.

Spørsmål om de to store dopingsakene i norsk langrenn har hun også så langt til gode å få fra utenlandske konkurrenter og internasjonal presse. Bjørgen er imidlertid forberedt på at det kommer.

– Vi pratet litt om det i går. Kanskje man bør terpe på engelsk med tanke på noen ting. Spørsmålene kommer nok blant journalistene, sier Bjørgen, og konkluderer med at det da er greit å ikke bli misforstått på grunn av språket.

I morgen klokken 10.00 starter prologen for damer og herrer her i Kuusamo. 12.30 er det klart for finalene, der man nesten må forvente at Marit Bjørgen – til tross for nedsnakkingen av egen form – er med.