Bjørgen og Marius kan få «koseforbud»

Marius (1) har fått barnehageplass. Det betyr nye utfordringer for Marit Bjørgen (37), som kan bli rådet til å avstå fra «kosing» når OL nærmer seg.

I august blir Marius barnehagegutt.

– Det blir bra å få mer tid til hvile, sa Bjørgen til VG i forrige uke.

Siden de ikke fikk barnehageplass i første omgang, så er pappa Fred Børre Lundberg hjemme med sønnen når Bjørgen trener og er på samlinger.

Planen for OL-sesongen er lagt. Hun ønsker selvfølgelig å være mest mulig sammen med sin hjerteknuser.

– I utgangspunktet blir jeg med på alt. Hjemme i Norge kommer jeg til å reise alene på samlinger, men på lengre høydesamlinger så får jeg med meg Marius og Fred på deler av det, sier Bjørgen.

Det betyr at Marius kommer på besøk i Seiser Alm i sommer og til Val Senales til høsten.

Prisen man må betale



I fjor høst bodde Marius og pappa Fred Børre Lundberg sammen med langrennsløperne på samlingen i Val Senales. Langrennslandslagets sjeflege, Petter Olberg, forteller at det ikke blir aktuelt i år.

FAMILIE PÅ TUR: Marit Bjørgen ladet opp til VM med en familieprecamp i Davos i februar i år. Foto: Cornelius Poppe , NTB scanpix

– De blir ikke med på fellessamlinger. Marit må oppsøkt dem. De skal ikke bo på samme hotell som oss. Vi kan ikke ha barn boende med resten av troppen, sier Olberg til VG.

Han mener målet om gode prestasjoner i OL har en pris.

– Prisen å betale er at man må være lenge uten barna sine, sier Olberg til VG.

Olberg har jobbet med kombinertløperne i mange år, der er det flere som har barn.

– I kombinert har dette vært et tema. Utøverne har ikke bodd hjemme i perioder. Den viktigste perioden er fra nyttår til mesterskap, da har de ikke bodd i samme hus som barna. Risiko er for stor, sier Olberg.

VG spør om det kan bli aktuelt å råde Bjørgen til ikke å bo sammen med Marius fra nyttår til OL starter 9. februar. Det er altså seks uker.

– Man må ta betydelige hensyn når det gjelder grad av kontakt. Man må holde litt mer avstand. Man kan ikke nærkose med ungen sin, sier Olberg og legger til:

– Det vil bli en løpende vurdering hvordan man skal gjøre slike ting.

Ekstra krise for smitte



Han mener et barnehagebarn er en utfordring for toppidrettsutøvere som er ekstra utsatt for smitte, siden de kjører kroppen så hardt.

– Det er ekstra krise i forhold til smitte, sier Olberg om barnehager.

Samtidig understreker han at han omgås syke mennesker hver dag, og at det går bra.

– Vi har kontakt med andre mennesker. Håndhygiene er viktig. Det handler litt om forholdsregler, sier Olberg.

Astrid Uhrenholdt Jacobsen sa til VG under samlingen i Val Senales i fjor høst at det var veldig hyggelig at Marius var med på samling, men hun understreket at hun ville være mer skeptisk når tiden for barnehagebakterier og «grønn snørr» ble en del av pakka.

– Astrid har et poeng der. Samtidig er vi mennesker. Vi skal fortsette med livet, men vi må få en løsning som fungerer for alle, sier Olberg.

Bjørgen hadde et eventyrlig comeback etter at hun var borte en sesong da sønnen Marius ble født 2. juledag 2015. Hun tok altså hele fire VM-gull i Lahti. I april koste hun seg med en rolig måned. Nå er hun på samling med Olympiatoppen på Sjusjøen.

– Jeg har ikke noe problem med å motivere meg. Jeg merker at det begynner å nærme seg slutten. Ting er annerledes nå når jeg har en liten gutt. Ting har endret seg. Jeg er motivert for å gjøre en jobb, sa Bjørgen til VG i forrige uke.