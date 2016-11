Bjørgen frykter streng Johaug-straff

BEITOSTØLEN (VG) Marit Bjørgen (36) sier hun «frykter det verste» når hun får spørsmål om Therese Johaugs eventuelle dopingstraff.

Bjørgen fortalte på en pressekonferanse fredag morgen at hun har trent sammen med Johaug, senest på ski forrige fredag. Hun sier at det går veldig opp og ned med Johaug, og at hun synes lagvenninnen «er tøff som står i dette.»

– Men det vil være tøft å sitte og se på dette, sier Marit Bjørgen med tanke på den nasjonale langrennsåpningen – og det faktum at Therese Johaug må følge den på TV, hvis hun vil det.

– Jeg savner Therese. Det er ikke det samme å konkurrere uten henne. Jeg er forberedt på det verste, sier hun med tanke på hvor lenge hun tror Johaug blir borte fra konkurranser som følge av dopingsaken.

– Denne sesongen, svarer hun på spørsmål om hva hun legger i «det verste.»

Selv sliter Bjørgen med sykdom.

– Marius er førsteprioritet. Det er en del av pakken. Det er en del av det å være mamma. Jeg trente ikke onsdag og gikk en tur på bena torsdag, forteller Marit Bjørgen.

Hennes førstefødte har gjort det «litt kronglete å få gått mitt første renn» etter at han kom til.

Marit Bjørgen kom i motsetning til Martin Johnsrud Sundby ikke til sitt pressetreff med sin sønn, Marius (snart ett år gammel). Han ble syk med forkjølelse forrige uke og har siden smittet hele familien, pappa Fred Børre Lundberg (46) og mamma Marit.

Norges langrennsdronning virket ikke særlig pigg da hun satte seg til rette foran pressekorpset – foran den nasjonale sesongåpningen på Beitostølen fredag. Men hun var ganske blid og svarte på spørsmål i tilmålte 15 minutter, før langrennslandslagets nye lege inntok podiet for å snakke om nye regler knyttet til medisinering.

– Jeg har vært inne til legen nå og får kjenne litt etterpå. Jeg håper jeg får gå i morgen. Det startet med Marius forrige uke, han smittet hele familien, røper hun.

Marit Bjørgen innrømmer at det – å være mamma – er annerledes enn det ikke å være mamma. Nå kommer en annen enn henne selv først, nemlig Marius.

Og slik kommer det til å bli, sykdom eller ikke sykdom.

– Det er en helt ny hverdag. Sånn er det. Det er om å gjøre å beholde roen. Det er en ny tilværelse. Jeg har vært en av dem som har gått fort på Beito. Vi får se. Jeg håper jeg går fort i morra, sier Marit Bjørgen – med forbehold om at hun – hark, hark – virkelig kommer til å gå.

Det som er sikkert, er at hun ikke kommer til å gå sesongens første konkurranse med Marius plassert i en pulk hengende bak henne i sporet. Hun fikk spørsmål om det. Pulk er imidlertid ikke medbrakt.

På spørsmål om «mammaeffekten», som anses å kunne være positiv med hensyn til prestasjon, svarer Marit Bjørgen at hun har hørt mye om den.

– Men den fysiske biten skal på plass. Jeg har gått mye på rulleski. Det er positivt med tanke på teknikk og styrke. Og vi hadde en bra samling i Val Senales, sier Marit Bjørgen.

Fornøyd med VM-medalje



På spørsmål fra VG om hennes morsrolle på landslaget, etter at Johaug-saken ble kjent, svarer Bjørgen at hun ikke har klart å være «til stede» på samme måte som før.

Årsaken er sønnen Marius. Han er tross alt – forkjølelse og krisestemning – Marit Bjørgens førsteprioritet. Han – og pappa Fred Børre – skal være med til Lillehammer, Davos, «en helg over jul» og til VM i Lahti. Hele familien står over Tour de Ski og verdenscupen i Toblach.

– Målet er å kjempe om medaljer i Lahti. Jeg er fornøyd med medalje, svarer hun på spørsmål om «gull».

– Fokus er på mesterskap, å prioritere det, sier Marit Bjørgen og renser halsen litt igjen.